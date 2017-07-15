Как по приказу Лукашенко «поднимают» Оршанский район 9 15.07.2017, 8:19

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В районе проходит «административная модернизация».

Оршанскому мясоконсервному комбинату на бюджетные деньги проведут масштабную реконструкцию и построят новый цех.

Как передает «Белсат», мероприятия запланированы в рамках масштабной программы по государственным вложениям в Оршанский район. Соответствующее распоряжение Александр Лукашенко озвучил в мае, приказав поднять Оршанский район «из руин и пепла».

Самая высокая озвученная сумма – $ 60 млн

Деньги должны пойти на модернизацию Оршанского инструментального завода. Правда, по информации телеканала СТВ, завод уже модернизировали 4 года назад. В прошлом году, однако, он объявил дефолт по своим обязательствам и сейчас снова просит бюджетных денег.

Подобные обещания звучали в 2015-ом году на Оршанском льнокомбинате. За китайский кредит на нем построили дополнительный цех, куда поставили китайское оборудование, на котором работают китайские рабочие. Сейчас завод, однако, переведен на четырёхдневку – из-за недостатка сбыта и денег на закупку сырья.

Еще один пример – завод Легмаш

«На нем работало 8 тысяч человек. Сейчас на заводе 500 человек. Что выпускает – никто не знает», – поделился информацией Гар Гришанов, оппозиционный активист из Орши.

На территории Легмаша работает еще одно предприятие, которое построило там собственный завод по производству гидравлических труб. Частное предприятие работает в три смены. То есть – круглосуточно. Государственный же Легмаш, который сейчас производит детали для БМЗ, на прошлой неделе начал распродавать на металлолом свое оборудование.

Безработица в Орше – одна из самых высоких в стране

Александр Лукашенко, однако, по-прежнему видит путь не в приватизации, а в модернизации государственных предприятий и обещает, что жители почувствуют результаты уже в этом году.

Кстати, руководителем Оршанского района, которого Лукашенко назначил туда для выполнения компании восстановления, уже через 2 недели после вступления в должность, заинтересовались следственные органы.

Правда, глава государства приказал им отступить, мотивируя это не тем, что чиновник невиновен, а тем, что он – человек президента.