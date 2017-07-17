В Светлогорске охотник за георгиевскими лентами снова порезал колеса машины 12 17.07.2017, 10:24

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В Беларуси снова порезали колеса машины с георгиевской лентой.

Это случилось в Молодежном микрорайоне Светлогорска, вероятно, ночью с 15 на 16 июля. На месте происшествия работала ГАИ.

Это не первый подобный инцидент в этом городе Гомельской области. Милиция разыскивает правонарушителя, пишет nn.by.

После событий на востоке Украины георгиевская лента многими стала восприниматься как символ российской агрессии.