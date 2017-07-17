В Светлогорске охотник за георгиевскими лентами снова порезал колеса машины

В Светлогорске охотник за георгиевскими лентами снова порезал колеса машины12
- 17.07.2017, 10:24
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В Беларуси снова порезали колеса машины с георгиевской лентой.
Это случилось в Молодежном микрорайоне Светлогорска, вероятно, ночью с 15 на 16 июля. На месте происшествия работала ГАИ.
Это не первый подобный инцидент в этом городе Гомельской области. Милиция разыскивает правонарушителя, пишет nn.by.
После событий на востоке Украины георгиевская лента многими стала восприниматься как символ российской агрессии.