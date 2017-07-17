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Бывшему мэру Бобруйска вынесли приговор за взятки

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  • 17.07.2017, 21:05
Андрей Коваленко
Фото: nn.by

Андрей Коваленко признан виновным в неоднократном получении взятки.

Бывший председатель Бобруйского горисполкома Андрей Коваленко, который признан виновным в неоднократном получении взятки и покушении на получение взятки, приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, сообщили БелТА в Могилевском областном суде.

У экс-мэра конфискуют все имущество. Его лишат права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также предоставляющие право в пределах своей компетенции отдавать распоряжения или приказы и принимать решения относительно лиц, не подчиненных ему по службе, сроком на 5 лет.

Другие два фигуранта дела признаны виновными в подстрекательстве к даче взятки в крупном размере. Им назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.


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