Кто из европейских монархов имеет белорусские корни 4 19.07.2017, 11:48

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ФОТО: AP

Что связывает королеву Великобритании Елизавету II и нашу страну.

Потомки Софии Минской, Софии Гольшанской и Людвики Каролины Радзивилл управляли десятками стран мира. Среди них и все современные монархи Европы, передает «Радыё Свабода».

Маргарита Первая - королева Дании, Швеции и Норвегии

Минский и полоцкий князь Володар Глебович - внук Всеслава Чародея и потомок Рюрика. В 1135 году он женился на Рикиса Болеславовне. Она была из династии Пястов - первой польской княжеской и королевской династии. Их дочь София вышла замуж за короля Дании Вальдемара и стала матерью руководителей нескольких европейских стран.

Дачка менскага князя Соф’я Валадараўна стала маці двух каралёў Даніі ды каралеў Францыі й Швэцыі. Ілюстрацыя Сяргея Харэўскага

У короля Дании Кнуда Четвертого и королевы Франции Ингеборги не было детей. Наиболее длительно у власти были потомки короля Дании Вальдемара Второго и королевы Швеции Рикисы.

Три сына Вальдемара управляли Данией. Через несколько поколений по этой линии родилась Маргарита. При ней Дания, Швеция и Норвегия фактически объединились в одну страну. В 1397 году в Кальмарская замке скандинавы подписали унию, которая так и называется Кальмарской - это политически оформленный персональный союз. Вследствии ранней смерти сына Маргариты Олаф потомки Софии Минской там уже не управляли.

На Олафе закончилась и другая линия потомков нашей землячки - через Рикису. По этой линии было почти десять королей Швеции и несколько - Норвегии. Один из них, Хакон, и женился на Маргарите.

Короли Баварии и императоры Австрии

Баварское королевство существовало с 1806 по 1918 год. Все местные короли связаны с нашей страной через Радзивиллов, так как в них текла кровь этого рода.

Януш Радзивилл родился в виленской семье гетмана Криштофа Николая «Перуна», учился в Страсбурге и Базеле. Сначала он женился Софьей Олелькович-Слуцкой, самой состоятельной невесте Великого Княжества Литовского, а после ее смерти - на немке Елизавете Софие Гогенцоллерн. В 1618 году он приобрел местечко Лихтенберг между Дрезденом и Мюнхеном.

Его сын Богуслав учился в Гронингене, Утрехте и Париже. В Беларуси он заслуживает по меньшей мере двух памятников - в Жодино, которое основал, и в Слуцке, для которого много сделал: добился Магдебургского права, обеспечил новыми фортификационными сооружениями, собрал здесь архив, библиотеку.

Людвика Каролина - дочь Богуслава и Анны Марии Радзивилл - в два года стала сиротой и воспитывалась в Берлине. Она финансировала обучение выпускников Слуцкой кальвинистской гимназии в лучших университетах Европы, в том числе в Оксфорде и Франкфурте. Среди ее потомков - десятки монарших лиц.

Один из внуков короля Баварии Максимилиана Первого Франц Иосиф стал императором Австрии. Этим государством он руководил 68 лет. А второй - тоже Максимилиан - стал последним императором Мексики. За его приглашение высказались примерно шесть миллионов мексиканцов из девяти.

Среди потомков первого короля Баварии и все остальные руководители этого государства - всех их было шесть. Последнего короля, Людвига Третьего, лишили власти во время ноябрьской революции 1918 года. Род продолжает Луитпольд Баварский 1951 годa рождения, генеральный директор пивоварни König Ludwig Schlossbrauerei.

Шапэн грае ў бэрлінскім палацы Радзівілаў. Ілюстрацыя Генрыха Сямірадзкага

Еще одна представительница Радзивиллов могла стать членом монаршей семьи. Элиза Фредерика Радзивилл - дочь Антония Генриха Радзивилла и племянницы короля Луизы - стала невестой императора объединенной Германии Вильгельма, но рано умерла от чахотки. Их внук Антоний Вильгельм стал пожизненным членом верхней палаты немецкого парламента.

В берлинском дворце Радзивиллов гостили Шопен, Гумбольдт, Шинкеля, Мендельсон, Бетховен и другие выдающиеся деятели того времени. Позже это здание почти на век стало одним из главных в стране, а Радзивиллов в нем сменили Бисмарк, Гинденбург, Гитлер. После Второй мировой войны на его месте построили комплекс жилых домов а-ля Шабаны.

Все действующие монархи

Сейчас 10 европейских стран имеют своих монархов, получивших власть по наследству. Это Норвегия, Швеция, Дания, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Лихтенштейн, Монако, Испания. Все монархи, которые правят сейчас в этих странах, имеют в далеких пращурах Софью Гольшанскую и ее мужа Ягайло.

Сын Софьи и Ягайло Владислав правил Польшей и Венгрией, а Казимир - Польшей и Великим княжеством Литовским. У Казимира было тринадцать детей. Наиболее длительные монаршие линии имели король Чехии и Венгрии Владислав и Анна Ягеллонка.

Среди потомков Владислава - Мария, Людовик Тринадцатый и Людовик Четырнадцатый из Франции, несколько императоров Священной Римской империи, короли Португалии, Испании, императоры Бразилии.

Анна Ягеллонка родила Софию Померанскую - королеву Дании и Норвегии. Ее правнук Кристиан Четвертый управлял Данией 59 лет - рекорд в истории страны. Правнучка Анна Датская - предок Филиппа Шестого, современного короля Испании; Короля Нидерландов; Елизаветы Второй, королевы Великобритании.

Правнучка Августы Датской - предок Маргареты Второй, королевы Дании, последнего императора России Николая Второго и Греции - Константина Второго. Еще одна правнучка, Елизавета - предок Иоганна Фриза, принца Оранского. Его кровь течет во всех современных монархах.