«Глядишь на маскарад и думаешь, когда же этот дом сумасшедших переведут в другое место» 5 3.07.2017, 13:25

Фото: tut.by

Власти по традиции превратили празднование в цветущий агро-трэш.

«Национальный тракторный театр оперы и балета Республики Беларусь» - так продюсер Владимир Максимков прокомментировал в «Фейсбуке» балет в исполнении продукции Минского тракторного завода на параде, пишет «Салiдарнасць».

«Любой праздник власти неизменно превращают в цветущий агро-трэш, - отметил на своей странице в «Фейсбуке» журналист Анджей Почобут. – Ну, нет вкуса у сами-знаете-кого, и все тут. Поэтому обязательно должны быть генеральский мундир, колхозные трактора, армейские пушки, громкие барабаны, молодые гимнастки и салют. Ну, и ещё колбаса во всех её проявлениях.

Это чтобы все видели - празднуем по-богатому. И все это именуется День независимости, и по мысли организаторов должно вызывать у населения гордость за Родину. Жесть жесточайшая».

Виктор Малишевский обратил внимание на то, что Лукашенко прекрасно анонсирует военный парад:

«На путь милитаризации вступили страны Европы. Они втягиваются в гонку вооружений». В гонку вооружений, Карл!»

«Глядишь на весь этот дешевый опротивевший маскарад в погорелом театре (военных действий), слышишь за окном скрежетания танковой мощи, пересчитываешь медные копейки в кошельке - и всё думу думаешь: когда же этот дом сумасшедших переведут в другое место - подальше от нормальных людей, которым никакой агрессор не угрожает, а угрожает он исключительно ворам и жуликам, которые все никак не могут успокоиться из-за своего бабла, которое жжет им руки, а не совесть», - не сдержал эмоций от увиденного парада читатель Нашей Нивы.