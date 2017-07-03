В Старых Дорогах милиционер сбил двух парней на пешеходном переходе 19 3.07.2017, 21:22

Один из парней впал в кому, у второго переломаны руки и ноги.

Как стало известно nn.by, в пятницу 30 июня в Старых Дорогах сотрудник милиции - предварительно - инспекции по делам несовершеннолетних местного РУВД, на собственном автомобиле сбил двух парней на пешеходном переходе.

Один из них в результате происшествия впал в кому, у второго переломаны ноги и руки - оба они в больнице Слуцка.

По предварительной информации, ребята, которые были в состоянии алкогольного опьянения, возвращались домой - тот, что в коме, живет как раз через дорогу.

Nn.by связалcя с его матерью. Она утверждает, что узнала о случившемся только через 14 часов.

«Мне официально до сих пор ничего не сообщили, об аварии вообще рассказали абсолютно левые люди! Мы как узнали, поехали в милицию, а они нам сразу о том, сколько компания водки выпила! Ну и что? Да, это мой крест, моя боль, сын иногда злоупотребляет, но ведь он не бездомный - он через дорогу живет! Почему вы нам не сказали? В милиции сказали также, что водитель был трезв, скорость «в пределах нормы» - 30 км / ч. Но разве тогда так перемолотит людей? Мой в крайне тяжелом состоянии, а тот, что сбил, находится дома, как нам сказали в РУВД», - сообщила мать пострадавшего.

Следственный комитет пока не дал официальный комментарий по теме.