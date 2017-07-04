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Милицейское начальство «отмазывает» своего сотрудника, сбившего людей на пешеходном переходе

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  • 4.07.2017, 7:46
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УВД Минской области прокомментировало ДТП с участием милиционера в Старых Дорогах.

Как сообщил официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек, ДТП произошло 30 июня около 22.40, передает БелТА.

Сотрудник Стародорожского РОВД на личном автомобиле ехал по улице Комсомольской в районном центре. Он совершил наезд на двух пешеходов - местных жителей. Они были госпитализированы. По версии милиции, водитель не скрывался с места происшествия и сразу же сообщил о случившемся для быстрейшего оказания медицинской помощи пострадавшим.

«Водитель был трезв. Имел водительское удостоверение соответствующей категории. По нашей информации, наезд произошел не на пешеходном переходе. По предварительным данным, пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Взяты необходимые анализы. Результаты будут готовы в ближайшее время», - рассказал Евгений Сачек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК. Обстоятельства ДТП, причины и условия будут устанавливаться в ходе расследования.


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