Лукашенко заигрался 1 4.07.2017, 9:03

коллаж Олега Минича

Диктатору только и осталось, что хвалиться на парадах унитазами.

Своими впечатлениями от парада по случаю «дня независимости» 3 июля с сайтом Chаrter97.org поделился известный белорусский режиссер-документалист Юрий Хащеватский:

- Дети играют в оловянных солдатиков. Особенно мальчики – они это любят. А в одной стране есть один человек, который называет себя «президентом». У него вообще психика, мышление и интеллект – на уровне ребенка. Только очень злого ребенка.

Просто в свое время мы, белорусы, позволили этому человеку с интеллектом и психикой злого ребенка захватить огромную власть. И теперь он играет не в оловянных, в настоящих солдатиков.

То, что у него психика детская – стало понятно уже давно. Вспомните, как он гонял на лыжах по асфальту. Посмотрите, как он обожает ехать с кортежем по пустому городу. Это все детские мечты и комплексы.

Каждый через это проходил, но у нормальных людей это все осталось в детстве, а у него детство затянулось. Все бы ничего – если бы за этим не стояли судьбы настоящих, живых людей. Если бы за этим не стояли огромные деньги, которые тратятся на «оловянных-живых» солдатиков. Если бы за этим не стояло колоссальное обнищание страны, из-за которого мы оказались в полном тупике и на грани дефолта.

Это понимают уже большинство белорусов, а кто не понимает – тот скоро поймет, когда увидит, что вся страна оказалась в рабстве у кремлевской банды. И это очевидно накануне учений «Запад-2017». Лукашенко связал Беларусь со страной, которая угрожает всему миру, потому и над нами теперь нависает опасность.

Парад 3 июля – это всего только мелочь, но она красноречиво свидетельствует: пора что-то менять, пора остановить этот «цирк на дроце». Белорусское общество однозначно должно сказать «нет» заигравшемуся диктатору.

Уверен, что белорусы наконец-то поймут: не бывает принципа «моя хата с краю». Ребята, вы же все хорошо знаете историю Второй мировой: «хата с краю» горит первой, в нее первую заходят бандиты, с нее начинают. И уже начали, приняв тот же закон о «тунеядстве», повысив пенсионный возраст, ужесточив налоговое законодательство.

Этим «сюрпризам» от власти нет числа, и выход тут один – не ждать, а действовать.

- Внимание на параде особенно привлекли «боевые колонны» с мебелью, унитазами, телевизорами, холодильниками… Что хотел показать Лукашенко, демонстрируя весь этот скарб со складов предприятий?

- Но надо же хоть что-то показать, что его власть достигает каких-то «успехов». Помню парад, когда ведущий особенно торжественным голосом кричал: «Вот на площадь вступают мусоровозы!».

Это просто цирк! Что там показывать? Белорусская промышленность фактически «улетела» далеко-далеко в середину 20-го века, а мы находимся в 21-м.

Как говорили когда-то в СССР, «зато мы делаем ракеты». А теперь Лукашенко и сказать толком нечего. «Зато мы делаем унитазы», - так получается.

Любая трагедия, продолжающаяся слишком долго, переходит в фарс. И мы наблюдаем сейчас в Беларуси этот фарс, в том числе и на военном параде 3 июля.