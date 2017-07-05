Милиция пришла к избитому фанипольцу просить о мире 9 5.07.2017, 16:43

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Неожиданное продолжение получила история избитого сотрудниками милиции жителя Фаниполя Сергея Ткаченко.

После того, как Дзержинский отдел Следственного комитета отказал в возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений, Ткаченко с помощью правозащитников «Весны» подал жалобу на имя начальника Дзержинского РОСК, поскольку счел проведенную следователями проверку неполной и поверхностной.

Прежнее постановление отменили, а очередная «проверка» началась 3 июля. К Сергею Ткаченко и его жене Веронике по месту их работы, с интервалом в один час на автомобиле «Лада-Калина» пожаловали два сотрудника УВД Миноблисполкома, одетые в гражданскую форму одежды. Настоятельно пригласили сесть в автомобиль и начали расспрашивать.

Однако вопросы, касались не столько жалобы по поводу жестокого и бесчеловечного обращения к С. Ткаченко со стороны сотрудников Фанипольского отделения милиции; по большому счету сотрудников милиции больше интересовали связи Вероники Ткаченко с правозащитным центром «Весна», а именно: встречалась ли она с кем-нибудь из этой организации, знает ли она их в лицо, кто из указанных лиц оказывал помощь в составлении жалобы на постановление о отказе в возбуждении уголовного дела, кто ей посоветовал обратиться за помощью в ПЦ «Вясна».

Также сотрудников интересовало интервью С. Ткаченко телеканалу «Белсат» от 28 июня 2017 года. Весь разговор с супругами оперативники записывали на видеокамеру.

А финал этого опроса был просто феерический - у Сергея Ткаченко спросили, готов ли он пойти на примирение с обидчиками.

Напомним, Сергей Ткаченко 9 мая получил телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья. Количество и локализация телесных повреждений согласно заключению эксперта № 26-19-2.1-7/279 от 18 мая 2017 года, свидетельствуют о том, что последнему причинено не менее 26-ти травматических воздействий. Опрошенные в ходе первоначальной проверки сотрудники милиции отрицали применение физической силы и нанесение телесных повреждений Ткаченко.

Такую форму «опроса» житель Фаниполя посчитал психологическим давлением и подал жалобу на имя прокурора Дзержинского района. Сергей Ткаченко просит принять меры прокурорского реагирования, установить личности данных сотрудников и привлечь их к ответственности за давление на семью в рамках внепроцессуального общения.