«Кусочек батона и чай»: Как живет белорусская семья с тремя детьми 16 9.07.2017, 10:55

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Тамара Шабалина

Чтобы выжить, семья собирает все лето ягоды и готова перейти на лебеду.

Семья из села Березовка Глусского района не имеет средств на продукты, товары первой необходимости и называет себя нищими.

«Чай и кусочек батона. На обед – суп. Вечером – каша иди чай. Вот и вся наша еда», - рассказала «Свабодзе» Тамара Шабалина.

«Была одна девочка, потом родила двойню. Помощь на детей платили-платили и вдруг перестали платить», - рассказала жительница Глусского района. Чтобы выжить, семья собирает все лето ягоды и готова перейти на Лебеду.

Организация «Отклик» доставила для семьи благотворительную помощь - одежду и обувь.