Фотофакт: Автохам из России в Варшаве 4 14.08.2017, 15:55

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Владелец дорогого БМВ спешно ретировался, как только привлек внимание прохожих.

Фото дорогого БМВ на российских номерах, которое припарковалось в Варшаве на стоянке для инвалидов, разместил в «Фейсбуке» белорус Алесь Корниенко.

Конечно, ситуации бывают разные – возможно, что водитель или кто-то из пассажиров авто действительно является человек с ограниченными возможностями.

Но автор фото сразу же предупредил подобные аргументы в оправдание «автохама»: «Я видел этих двух «инвалидов». Увидели, что я снимок делаю, поэтому сразу уехали».