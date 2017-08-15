В Бресте появились плакаты «Русский солдат, иди домой!» 7 15.08.2017, 14:57

8,520

Белорусы протестуют против учений «Запад-2017».

Брест встречает российских военных, прибывающих на учения «Запад-2017», плакатами з лозунгами «Где русская армия, там война!», «Русский солдат, иди домой!». Такие плакаты появились в центре города, на остановках общественного транспорта, во многих людных местах. Об этом Charter97.org сообщили патриотически настроенные активисты из Бреста.

По словам активистов, «лозунг «Русский солдат, иди домой!» использовали оккупированные СССР страны Восточной Европы, а оккупация нашей страны продолжается до сих пор».

«Эти военные учения на самом деле надо называть «Антизапад-2017», потому что они направлены против Европы, и значит, против европейского будущего Беларуси», - заявили активисты.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».