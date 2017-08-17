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Google купил белорусскую компанию по созданию искусственного интеллекта

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  • 17.08.2017, 7:38
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«Сделка века» состоялась сегодня ночью.

В четверг ночью Techcrunch сообщил об исторической для белорусской ИТ-индустрии сделке — покупке американским гигантом Google Inc белорусского стартапа в области искусственного интеллекта, резидента ПВТ, компании AIMATTER Юрия Мельничека и Юрия Гурского. О том, в чем уникальность проекта, чем белорусские разработки привлекли крупнейшего мирового игрока индустрии и что ждет проект и его команду tut.by.

рассказали инвесторы проекта, Юрий Мельничек и Юрий Гурский, а также к CEO проекта Андрей Кулик.

— Поздравляем вас с этим историческим событием для белорусской IT отрасли. Что чувствует человек, продавший свой стартап Google?

— (Ю.М.) Конечно я рад, что компания AIMATTER, которую я основал чуть больше года назад, за такое короткое время построила уникальную технологию, выпустила несколько приложений и присоединилась к лидирующей IT компании в мире.

— (Ю.Г) У Юрия Мельничка это второй экзит, у меня — пятый. То есть, мы не новички. Но и для нас это большое событие. Событие я думаю и для Беларуси, и для Парка высоких технологий — Google это Google.

— Всех естественно интересует финансовый вопрос, поэтому задам его сразу: какова сумма сделки?

— (А.К.) Сумма сделки и ее другие чувствительные детали публично оглашаться не будет. Что является стандартной практикой Google и многих других корпораций, активно приобретающих стартапы. Могу лишь отметить, что мы глубоко удовлетворены условиями сделки и тем, как она протекала.

— (Ю.Г) Большие корпорации, торгующиеся на бирже, всегда очень осторожны с любой информацией, уходящей в публичное поле. Во всех наших предыдущих экзитах детали сделок также не раскрывались. Это стандартно, более редки ситуации, когда сумма и иные параметры сделки открыты. Обычно это происходит со стартапами, проинвестированными большими венчурными фондами — последним нужен пиар, они давят на это условие. Но тут все сильно зависит от переговорной силы покупающей стороны. Так Google из 25 последнихсделок раскрыл условия лишь в одном случае.

— Есть мнение, что серьезные IT-корпорации покупают стартапы ради людей, технологии вторичны. Даже термин существует специальный — acqui-hiring («acquisition» — приобретение компании и «hiring» — наем сотрудников). Была ли эта сделка покупкой «аквихайриногом»?

— (Ю.М.) По условиям сделки, мы не можем раскрывать ее детали. Скажу только, что это точно не был «аквихайринг», а был полноценный «acquisition», приобретение компании. Впрочем, нам больше нравится глагол «join» (присоединяться) — AIMATTER присоединяется к Google, что позволит сделать намного больше в области нейронных сетей на мобильных телефонах.

— (Ю.Г) Конечно, это не был аквихайринг (даже чисто логически глупо это было бы делать на другом краю света от Калифорнии), но в технологических поглощениях совершенно всегда люди в команде это важный фактор. В AIMATTER работают только звезды, не побоюсь пафоса и преувеличения, это самый сильный коллектив в области искусственного интеллекта в стране. В команде победители международных олимпиад по программированию, авторы международных патентов и научных исследований. Многие работали в таких топовых технологических центрах, как Google, Yandex, AMD, NVIDIA.

— Правильно ли я понимаю, была продана именно белорусская компания?

— (Ю.М) Да. AIMATTER — полностью белорусская компания. Штаб-квартира находится в Беларуси, в ней работают программисты, создающие интеллектуальную собственность, которая остается в этой же белорусской компании. И именно эту белорусскую компанию купил Google.

Насколько я знаю, это первый случай, когда IT-компания уровня Google покупает компанию из Беларуси, а не интеллектуальную собственность или аффилированную компанию в другой юрисдикции.

Создан прецедент. И я думаю, это далеко не последняя такая сделка. В Беларуси очень много талантливых инженеров. Согласно статистике TopCoder, наша страна занимает 7 место в глобальном рейтинге соревновательного программирования, между США и Южной Кореей. А еще радует то, что у нас так быстро развивается экосистема стартапов, в частности, в области компьютерного зрения.

— Были ли сложности юридического плана? Есть мнение, что белорусское законодательство не приспособлено к такого рода задачам?

— (Ю.М.) Продажа компании по международным стандартам — это крайне трудоемкая задача всегда. Нам очень повезло с юристами, которые вели сделку. Дмитрий Матвеев, партнер юридической компании «Алейников и партнеры», работал с коллегами сутками несколько месяцев, чтобы сделать эту грандиозную работу. Они с коллегами буквально переехали к нам в офис, чтобы вовремя закрыть сделку. Конечно же, если бы белорусское законодательство было ближе к международным стандартам, делать такие сделки было бы намного проще и быстрее. Я бы хотел поприветствовать ту важную работу, которую ведет ПВТ по подготовке нового декрета ПВТ 2.0.

— (Ю.Г.) Лидирующими консультантами, кстати, там также выступают Дмитрий Матвеев и Денис Алейников из «Алейников и партнеры». Они адаптировали и предложили в декрет наиболее важные для венчурных сделок институты английского права, к примеру, опционы. Если декрет будет принят в той полноте, как он был анонсирован, делать такие сделки из Беларуси станет гораздо проще и истории, подобные нашей, вполне могут стать типичными.

— Что же сумела сделать за всего лишь год своего существования AIMATTER, что она стала интересна гиганту Google?

— (Ю.М) Могу рассказать, что мы сделали. А про интересы Google пусть отвечают они сами. Примерно год назад, я рассказывал на интервью, что мы хотим сделать так, чтобы можно было запускать нейронные сети прямо на мобильном телефоне. И пусть в такой нейронной сети ограниченная мощность, не сильно «умнее» мозга муравья, возможные применения могут быть очень разные. Мы выпустили несколько развлекательных приложений, которые ярко демонстрируют необычные применения, например, вырезание фона и перекрашивание волос.

— (Ю.Г) Результаты у AIMATTER появились быстро. Уже осенью 2016 года запустилась технология выделения человека из фона с возможностью замены фона — причем, впервые в мире она заработала напрямую на мобильных устройствах и сразу на потоковом видео! На основе этой технологии был разработан ряд визуальных эффектов, например, размытие фона или эффект Боке. Данные эффекты были внедрены в приложение Fabby, которое стало популярным среди пользователей и получило высокие оценки профессионалов (например, дважды становясь № 1 в своей категории на ProductHunt). При этом для нас Fabby это было приложение-витрина разработанных технологий, у них есть и куда более серьезные потенциальные применения — например, в видео-мессенджерах типа Skype или в профессиональных видеоредакторах.

— (А.К.) Описанная Юрием Гурским технология — не единственное наше достижение. Мы создали весьма эффектную технологию сегментации волос на потоковом видео (она работает тоже непосредственно на мобильном устройстве), которая была продемонстрирована на примере подбора цвета прически в приложении Fabby Look. Также AIMATTER преуспела в области улучшения качества изображений при помощи искусственного интеллекта.

— Коллектив AIMATTER продолжит работать над этими технологиями?

— (А.К.) Планы будут определены Google, о них можно будет спросить пресс-службу компании через некоторое время. Но одно несомненно — задачи будут интересными и сложными, от коллектива AIMATTER стоит ожидать новых прорывных решений, которые, благодаря всемирному охвату продуктов компании Google, имеют потенциал послужить миллиардам людей.

— Какой самый главный урок вы вынесли из истории AIMATTER? Как создать стартап, который купит Google?

— (Ю.М) Главное — привлечь в компанию талантливых людей и не мешать им работать :-) Мне очень повезло построить такую уникальную команду. Увлечь таких фаундеров, как Андрей Кулик и Матвей Жданович. Такого уникального инвестора как Юрий Гурский и его фонд Хаксус (кстати, это уже второй мой проект, в котором участвует Юрий). Гениальных программистов и исследователей, уникальных дизайнеров, маркетологов и других очень талантливых сотрудников.

(Ю.Г) Сильные люди всегда идут в команду лишь таких же крутых специалистов. Андрей Кулик и Матвей Жданович специалисты крайне высокого уровня, чему доказательство их успешная карьера в Google и других гигантах IT-индустрии. И все остальные члены команды им соответствуют, это своего рода ИИ-спецназ, туда брали и берут лишь звезд. Это универсальный рецепт: становитесь крутым специалистом в какой-то области, собирайте команду из звезд, ставьте амбициозные (но связанные с трендами и потребностью рынка) цели — и все получится.


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