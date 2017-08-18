Кубок Белгазпромбанка: БГК победил финский «Риихимяки» 1 18.08.2017, 22:42

Брестские гандболисты победили финнов со счетом 29:21.

В стартовом туре Кубка Белгазпробанка БГК имени Мешкова победил «Риихимяки», передает «Прессбол».

БГК — Риихимяки — 29:21 (14:8)

БГК им. Мешкова: Пешич — 6 сэйвов, Мацкевич (с 20-й мин., 5 сэйвов, один раз на 7 м на 47 мин.), Черепенько (с 38-й мин. 3 сэйва), Миятович (один раз на 7 м на 45 мин., с 52 мин., 3 сэйва); Ященко (2 мяча/4 броска), Кулак (1/1), Шкуринский (2/5), Юринок (1/3), Дорофеев, Никуленков (1/3), Стойкович (2/3), Наумук, Шумак (2/2), Вукич, Проданович (1/1), Горак, Разгор (3/3), Игропуло (5/6), Сельвесюк (1/1), Джорджич (3/8), Куран, Шилович (5/5), Астрашапкин (0/2).

Риихимяки: Алендер, Моркунас, Шицко; Туоминен, Зайцев (1), Бочко (2), Тамминен (5), Лукьянчук (1),Сырьела (1),Новоселов (2), Реннберг (2), Ненита (1), Коваленко (1), Вестерлунд, Башарич (4), Титов (1).