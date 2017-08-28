Forbes: Как белорус накормил медом целый Нью-Йорк 28.08.2017, 11:47

Житель Могилева основал в США успешную компанию, которая продает американцам мед.

Мед импортируется из Беларуси. Историю предпринимателя рассказал в эту пятницу известный журнал Forbes. Предлагаем читателям Myfin.by перевод данной статьи, автор которой – Нина Робертс.

Высокий блондин с голубыми глазами

«Наша миссия – искоренить сделанный на заводах сахар!» – говорит Дмитрий Григорович, жестикулируя руками в синих перчатках перед посетительницей супермаркета, которая остановилась попробовать предлагаемый им сырой мед.

Григорович, высокий рыжеватый блондин с большими голубыми глазами, – 28-летний основатель и директор Apiterra, нью-йоркской компании, занимающейся продажей сырого меда, смешанного с различными ягодами, фруктами и приправами.

Стоя за демонстрационным столом в магазине Foodcellar & Co Market в Квинсе, Дмитрий одаривает широкой улыбкой колеблющуюся женщину, пока та пробует мед с добавкой маття. «О, неплохо, – сдержанно говорит она. – Не была уверена, что мне понравится».

Американские потребители не знакомы с приправленным сырым медом, большинство знают мед лишь в качестве подсластителя для чая.

Понимая это, бизнесмен часто появляется за демонстрационными столами в супермаркетах. Он с энтузиазмом объясняет, что приправленный мед можно класть в овсянку, смешивать с йогуртом или сыром, намазывать на тост или печенье, и даже использовать в выпечке.

Чтобы усилить «месседж», Григорович прибегает к визуальным методам: под рукой – стопка больших заламинированных фотографий, где мед Apiterra запечатлен в использовании с другими продуктами. И в итоге часто продает по 30-40 банок за одну демонстрацию.

Дмитрий также не устает напоминать о пищевой ценности сырого меда, который, по его словам, собирается прямо из ульев, не подвергается нагреву, не пастеризуется и вообще не обрабатывается.

И хотя тезис о превосходстве сырого меда – дискуссионный, поскольку научно пока не доказан, эксперты вроде Ким Флоттум, пчеловода из Огайо и редактора журнала Bee Culture, говорят, что он лучше, поскольку содержит пыльцу, энзимы и антибактериальные свойства, которые уничтожаются при нагревании.

Все расчеты оказались неверными

Григорович переехал в Нью-Йорк из Беларуси летом 2015-го – специально чтобы открыть здесь бизнес. К тому времени молодой человек уже окончил на родине университет и был в 22 года сооснователем оптово-дистрибуторской компании, которая являлась поставщиком, как он выражается, «белорусского Walmart». Но вышел из бизнеса, когда в 2011-м в России начались проблемы, повлиявшие и на экономику страны-соседки.

Благодаря американо-белорусской программе помощи детям Чернобыля в возрасте 5-17 лет будущий бизнесмен проводил лето в приемных американских семьях. Его беглый английский усыпан американизмами.

Международные перелеты в и из США с пересадками во Франкфурте и Париже стали откровением для Дмитрия. Мальчик, путешествовавший один, совсем не был испуган, но с восхищением наблюдал за вокзальной публикой.

«Разные культуры, разные национальности, разные люди», – поясняет он. Совсем не так, как в родном небольшом Могилеве, где все было примерно одинаково. Именно там, в аэропортах, и пришло понимание того, что хотелось бы пожить в такой атмосфере.

Сейчас Apiterra – это уже история успеха. Компания продает свои товары через Amazon, а также поставляет их примерно в 1000 американских магазинов от Мэна до Антланты. Но первое появление Григоровича в предпринимательском мире Нью-Йорка прошло совсем не гладко.

Сначала бизнесмен думал, что в США окажется популярен березовый сок. И был так уверен, что эта идея сработает, что зарегистрировал компанию в США, купил у поставщика контейнер сока в бочках и отправил его в Нью-Джерси, где нашел компаньонов. Но после первой встречи с ними узнал, что для старта такого бизнеса понадобится минимум 1 млн долларов.

«Все расчеты, которые я делал из-за рубежа, оказались неверными и должны были умножиться на три. Моя ошибка», – говорит Дмитрий. Миллиона у него не было.

Концепцию придумал за пару недель

Но зато имелся «в заднем кармане», по его выражению, еще один проект. Пока белорус в панике ехал в Нью-Йорк со встречи в Нью-Джерси, позвонил Олегу Свирчеву – предпринимателю, с которым познакомился до того, как покинул Беларусь. Свирчев планировал купить старое промышленное здание для производства меда в Гродно.

«Я спросил, все ли с их стороны еще в силе. И он ответил, что да. Тогда я сказал, что тоже в деле», – рассказывает Григорович. Он смеется, вспоминая тот звонок. Свирчев, ставший позднее сооснователем Apiterra, спросил, уверен ли Дмитрий в своем решении. «А я вроде как ответил: да, у меня нет выбора. Я в Америке, чтобы начать бизнес, и только что понял, что из сделанного ничего не получится».

Видимо, страх, паника и ужас стали причиной того, что мозг бизнесмена вошел в сверхрежим. Он придумал концепцию продукта Apiterra за пару недель.

На Дмитрия нахлынули детские воспоминания, как отец, работая в лесничестве, заготавливал мед, смешивая его с измельченной клюквой. «Моя семья была небогатой, – говорит Григорович, поясняя, что такие лакомства, как шоколад, не были доступны каждый день. – Поэтому мы ели много меда с ягодами».

Его отец стал одним из первых поставщиков Apiterra. Первый ящик с вариантами продукта прибыл в Нью-Йорк самолетом осенью 2105-го. Вместе с двумя сотрудниками, которые присоединились к команде, Дмитрий начал продавать баночки на рынке Long Island City Flea & Food, который он нашел, загуглив: «Как продать продукты в Нью-Йорке?»

Отследить вплоть до конкретного улья

«Мне выделили небольшое торговое место», – вспоминает бизнесмен. Там он установил раскладной стол и шатер, который потом пришлось вернуть – не было достаточно денег. Ведь Григорович и Свирчев финансируют Apiterra из своих собственных сбережений, то есть без инвестиций извне.

А уже затем, воодушевленный позитивным откликом покупателей, Дмитрий набрался смелости и обратился в местные магазины вроде City Fresh Market в Квинсе и Harvest Markets в Бруклине.

Apiterra работает напрямую с пчеловодами, а не с брокерами или посредниками, поэтому может поддерживать конкурентную цену, продавая от $4.99 до $5.99 за банку весом 8 унций (около 226 грамм).

Григорович собирается сделать Apiterra самой прозрачной медовой компанией в США. Он убежден, что около 75% меда в стране смешано с кукурузным сиропом или другой немедовой субстанцией, поскольку рынок не регулируется.

По словам бизнесмена, остаются проблемой схемы, по которым фальшивый мед, обычно из Китая, проходит через порты ряда стран, получает другие наклейки и продается в Америке.

«Сейчас мы работаем над новой продуктовой линейкой», – анонсирует Дмитрий, поясняя, что она будет представлена на ярмарке натуральных продуктов ExpoWest. Технологии позволят сделать так, чтобы покупатель, взяв баночку меда Apiterra с магазинной полки, мог узнать, откуда именно произошел этот мед, вплоть до конкретного улья.

Компания, в команде которой сейчас 5 человек, уже начала заниматься оптовым сбытом и продает сырой мед американским пекарням и пивзаводам, а скоро начнет поставки в кафетерии крупной IT-фирмы.

Этот год – первый год работы Apiterra. «И мы закончим его с оборотом более 1 млн долларов», – прикидывает Григорович. Владелец компании с нестандартным продуктом, успех которой стал возможен благодаря уникальному жизненному опыту бизнесмена, приехавшего из другой страны.