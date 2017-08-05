Приговор учителям погибшей на картошке школьницы вступил в силу 17 5.08.2017, 17:02

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Фото: svaboda.org

Учительницы из Молодечно не стали оспаривать вынесенный судом приговор.

Вступил в силу приговор учителям из Молодечно, чья ученица погибла в прошлом году на уборке картофеля. 45-летнюю учительницу физики и 33-летнюю учительницу иностранного языка осудили на 2 года так называемой «домашней химии» - ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Суд также оштрафовал их на 100 базовых величин (2300 рублей) и запретил 2 года занимать должности, связанные с обеспечением безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. Учительниц осудили за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, передает «Радыё Свабода».

Женщины не стали оспаривать вынесенный приговор и таким образом он начал действовать.

Напомним, в прошлом году 29 сентября во время школьного выезда на уборку картофеля 13-летняя школьница из Молодечно Виктория Попченя попала под грузовик и погибла.

22-летнего водителя, совершивший наезд, суд признал виновным в смерти девочки и приговорил к 3 годам ограничения свободы.

Родители погибшей просили суд признать трудовые отношения между школьницей и СПК «Восток-Агро», на поле которого дети собирали урожай. В этом случае предприятие можно было бы привлечь к ответственности за нарушение охраны труда. Однако суд отклонил этот иск. Прокурор района подал протест в Минский областной суд, но протест был отклонен.