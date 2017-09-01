Коммунисты, назад! 24 Ирина Халип

1.09.2017, 8:30

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Ирина Халип

Нулевые чиновники проиграли школьникам до начала боя.

За несколько дней до 1 сентября информационные сайты и ленты друзей в социальных сетях начали напоминать сводки с фронта. С педагогического фронта, разумеется. У нас же давно идет война, враги лучшего в мире белорусского образования окопались на границах вместе с НАТО, диверсанты и шпионы втерлись в доверие и внедрились в школы, но теперь наконец государство мобилизовало все резервы и одерживает одну победу за другой. Спасибо министру-коммунисту Карпенко и, конечно, товарищу Сталину за наше счастливое детство.

За лето они все-таки перекроили расписание, потому что сын хозяина министра-коммуниста не высыпается. Десятилетиями школы работали в одном режиме, и вот – все как будто по-другому. Хотя в действительности ничего не изменилось, потому что хитрые чиновники наробраза придумали словосочетание «нулевые уроки» - и теперь младшеклассники, чьи родители рано уходят на работу, будут все с тех же восьми утра отбывать в школе лишний урок.

Нулевой. Сами вы, господа чиновники, нулевые. И образование у вас, очевидно, нулевое, и мозги тоже. Удлинить рабочий день и детям, и учителям на часок – плевое дело. Напиши приказ на бланке, поставь печать и подпись и отправь вниз по вертикали - делов-то! Враг и не поймет, на каком повороте его так лихо обставили.

Со школьной формой они, правда, за лето не успели. В Беларуси около миллиона школьников, и изготовить несколько миллионов комплектов формы разных размеров никто не взялся. Зато, сказали, для начала в школах будут централизованно закупать (за счет родителей) жилеты с эмблемами школ.

Приятельница рассказала, как в одной из гимназий Солигорска, где учится ее сын, это пытались сделать уже в прошлом году: в сентябре всех детей обмерили. А в конце апреля наконец привезли заказ. Само собой, большинство детей в эти жилеты, сшитые по сентябрьским меркам, уже не влезли: «просто за время пути собачка могла подрасти». Ну и ладно, зато получился замечательный госзаказ, оплаченный деньгами родителей. В этом году таких госзаказов станет много, фабрики не будут простаивать, родители расстанутся с деньгами, произнеся про себя «да подавитесь вы, все равно мы этого носить не будем».

Некоторые друзья в социальных сетях в недоумении рассказывают про родительские патрули, которые раньше витали в воздухе теоретически, а теперь стали явью и обязаны выявлять неблагополучные семьи. А еще – про подорожавшее школьное питание и новую обязанность классных руководителей каждый день вносить в компьютер данные об обедавших учениках. Интересно, что они еще придумают, чтобы учителя возненавидели детей, родители – учителей, а дети – школу? Дегенеративная фантазия, похоже, безгранична.

Но 31 августа, в традиционный день встречи классного руководителя с учениками, я проводила сына в школу – и едва не задохнулась от ураганного ветра чистой, свежей, пышущей эмоциями жизни вокруг. Дети обнимались и визжали от радости, соскучившись за лето, устраивали догонялки и поединки в школьных коридорах, торжественно шевелилась куча-мала посреди двора, а старшеклассницы хихикали, глядя на вытянувшихся за лето одноклассников.

И это все – эту жизнь, эти эмоции, эту свободу юных личностей – они хотят уничтожить? Ох, зря они это задумали. Потому что проиграли до начала боя.

Можно присвоить личный номер каждому школьнику и нашить его на рукав вместе с желтой звездой, можно одеть всех одинаково уродливо, но чтобы одинаковыми были, можно приказать и обязать, запретить и потребовать, убить и закопать, но никогда ни одна диктатура не вытравит из школы главное – бьющую через край жизнь, первые дружбы, которые навсегда, первые обиды и ссоры по-настоящему, а не понарошку, первые любови (никогда не забуду случайно подслушанный диалог второклассниц: «А ты уже в кого-нибудь влюбилась?» - «Ой, да посмотри на них – в кого тут влюбляться?..»).

Никто и ничто не может вытравить из школы жизнь. Потому что мертвечина в виде министра-коммуниста, деревянных солдат-чиновников и зомби-картофелекопателя совершенно бессильна перед нашими детьми. Никакой испанский сапог системы образования, который становится все теснее и теснее, не в состоянии убить в них дружбу, страсть к познанию и любовь к жизни.

Никакая диктатура не убьет школу, потому что на всю эту ораву свободных детей всегда найдется хотя бы несколько учителей, которые думают и чувствуют так же. Так что эта война вам заведомо проиграна, чиновники.

А займитесь лучше чем-нибудь полезным. Ловите бабочек, например. Собирайте гербарии. Склеивайте коробочки. И тогда вам несомненно повезет. И нам, конечно. А особенно – нашим детям.

Ирина Халип, специально для Сharter97.org