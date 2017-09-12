Рабочий из Минска: Эта власть – банкрот 9 12.09.2017, 13:31

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Отдельно взятое предприятие стало «зеркалом» экономического кризиса и революционной ситуации в Беларуси.

В редакцию сайта Сharter97.org поступило письмо работника СУ-25 «Минскпромстрой», основанием для которого стала невыплата зарплат и командировочных расходов. Читатель рассказал о «командировках» в Россию за $11 в день:

- Нас отправляют на работу на объекты в Россию, город Тула. При этом начисляют по 11$ в сутки командировочных при положенных законом от Минфина 30$ в сутки, зарплата при этом составляет в среднем 200-400 рублей в месяц. Мало того, командировочные расходы не выплачиваются уже с начала июля 2017 года. Как рабочие отправили детей в школы? За что рабочие живут сами и кормят семьи? Руководству нет ни до чего дела. Где и кто ворует людские по $500 в месяц работающих за пределами страны, не говоря уже про зарплаты в Беларуси?

Читатель в эмоциональной форме рассказал о состоянии строительной сферы в Беларуси:

- Просто это уже приводит к тому, что из России, Тула уже вчера уезжали люди по данной причине, добираются на увольнения с попутным транспортом «стройтреста 1» и тому подобное. Людям просто нет за что там жить. 15 сентября снова собирается выезжать в Тулу не один автобус людей, а денег как не было, так и нет. Едут в долги, которые неизвестно будет ли чем отдавать. Одни обещания. Строительство проще объявить банкротами. Вся Беларусь сплошной банкрот. Эта власть – банкрот. В Минске реальные зарплаты 500 рублей, которые не дают по три месяца уже. Пусть весь мир знает об этом.

Сайт Сharter97.org дозвонился в бухгалтерию СУ-25 «Минскпромстрой», чтобы подтвердить полученную информацию из первых уст. Работница в мягкой форме «намекнула», что никаких комментариев на эту тему мы не получим.