На конференции ООН приняли принципиальный документ по БелАЭС 6 14.09.2017, 20:31

5,367

Международное сообщество поддержало белорусских антиядерных активистов.

Об этом сайту Сharter97.org сообщили белорусские независимые экологические организации ОО «Экодом» и Зеленая сеть, которые приняли участие в 6-й встрече сторон Орхусской конвенции, которая состоялась 14 сентября. Делегаты проходящей в Черногории 6-ой Встречи Сторон Орхусской Конвенции Европейской Экономической комиссии ООН, единогласно признали, что преследования, запугивания и притеснения противников строительства атомной станции в Беларуси являются нарушением принятых страной обязательств.

Впервые в истории Конвенции юридически доказан факт давления на активистов. Официальные представители Республики Беларусь не возражали против данного решения.

В ходе Встречи Сторон Конвенции ЕЭК ООН «О доступе к информации, участию общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» было принято единогласное решение VI/8c, констатирующее, среди прочего, что задержания, аресты, наложение штрафов на антиядерных активистов непосредственно связаны с их деятельностью и являются случаями наказаний, преследований и притеснений активистов за их деятельность, что недопустимо в соответствии со статьей 3 часть 8 Конвенции. Решение также говорит о том, что страна по прежнему находится в состоянии несоблюдения Конвенции по решению прежней встречи сторон, которое было принято в 2014-м году по поводу строительства Белорусской АЭС.

Нарушениями Конвенции были признаны задержания и аресты участников «Белорусской Антиядерной Кампании» (БАЯК) Ирины Сухий и Татьяны Новиковой, правозащитника Михаила Мацкевича, а также арест и высылка из страны российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского, с запретом на въезд в Беларусь в течении 10 лет.

Во время предшествующей дискуссии глава делегации Беларуси, представитель Минприроды, Татьяна Евдасева, не возражала против признания нарушений. Она поблагодарила Комитет за детальный анализ ситуации и отметила, что «понимает, что сделано немало, но много работы еще предстоит». Она высказала готовность Республики Беларусь добиваться полного соблюдения Конвенции. По мнению представителей общественных экологических организаций не ясно, означает ли это, что запугивания и притеснения противников атомной энергетики прекратятся, а новых преследований экологических активистов не будет.

Однако, по мнению представителей белорусской неправительственной организации «Экодом», Беларусь еще далека до исполнения своих международных обязательств, и пока нет конкретных гарантий, что экологические активисты больше не будут преследоваться внутри страны, а решения, уже принятые по притеснению будут отменены.

Вопросу преследования активистов на 6-й Встрече Сторон было уделено наибольшее внимание. В декларации, единогласно принятой Сторонами Орхусской Конвенции в Будве 14 сентября, отмечается высокая тревога по поводу притеснения экологов и сигнальщиков - сотрудников предприятий, информирующих о нарушениях. Представитель Комитета по правам человека ООН отметил, что их огромную обеспокоенность вызывает возрастающее давление на активистов, так только в прошлом году по информации неправительственной организации Global Witness только в прошлом году 200 из них было убито. Он также подчеркнул, что Будвинская - это, в том числе, обязательство стороны защищать, а не преследовать активистов.

Кестус Навицкас, министр окружающей среды Литвы, выразил огромное сожаление по поводу фактов давления на антиядерных активистов в Беларуси и сказал, что эта практика должна быть искоренена. Он также призвал Беларусь к исполнению ее обязательств по Конвенции в отношении строительства Островецкой АЭС, в нарушении которых ее уличил Комитет по Соблюдению конвенции и соответствующее решение было принято 6-й Встречей Сторон.

Вадим Ни, от имени Экофорума экологических НГО Казахстана, американской НГО «Grude accontability» и номинантов Голдмановской премии обратился к сторонам Конвенции с призывом создания механизма быстрого реагирования для защиты активистов: «бывают ситуации, когда промедление в несколько лет может привести к трагическим последствиям». Он напомнил также о ключевой роли общественности в реализации Орхуссой конвенции, а ее реализация невозможна в атмосфере страха.

Аттракта У Броин (Attracta Ui Bhroin) из Ирландии от имени неправительственной организации «Европейский экофорум» призвала придать делам по преследованию наивысший приоритет. Она сообщила делегатам также о том, что в Беларуси государство на систематической основе вело преследование мирных оппонентов строительства АЭС включая экспертов, применяя широкий спектр методов от арестов и депортаций - до запугиваний.

Выступаившая на заседаниях Встречи Сторон в том числе, на сегменте высокого уровня член Совета ОО «Экодом» в ходе обсуждения данного решения Татьяна Новикова, представляющая ОО «Экодом», подчеркнула важность механизма по обеспечению соблюдения Конвенции, поскольку для экологических активистов это, на сегодняшний день, единственная защита от преследований. Она выразила обеспокоенность беларусских и литовских НГО продолжающимися нарушениями Конвенции Беларусью при строительстве АЭС, отраженными в принятом на Встрече решении, а также в новом деле, открытом по жалобе Литвы. Она также потребовала предпринять меры по устранению допущенных нарушений, и остановить строительство опасной атомной электростанции, которое ведётся Росатомом с 2013 года в Островецком районе в 50 километрах от Вильнюса, а также призвала органы Конвенции обращать внимание на конкретную практическую деятельность, когда она служит источником повторяющихся нарушений.

белорусский эколог Татьяна Новикова

«В дополнение к существующим механизмам Конвенции важно предусмотреть специальный орган или процедуру быстрого реагирования, в случаях преследования активистов. Существующие процедуры и механизмы не могут обеспечить достаточную защиту и принять оперативные меры для защиты активистов, а многолетняя задержка может иметь для них трагические последствия», - подчеркнула Татьяна Новикова.

Участвующий в работе Конференции Сторон российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский заявил, что сожалеет о том, что госкорпорация «Росатом» стала вольным или невольным соучастником развязанной в Беларуси кампании по преследованию и запугиванию экологических активистов.

Также на Встрече общественными неправительственные организацииями Арника (Чехия) и ОО Экодом (Беларусь) представили более подробную информацию о преследованиях и свой новый сайт был запущен новый сайт «Нет преследованиям» stop-persecution.org, направленный на целью которого является освещение случаев преследований экологических активистов в Европе и в странах Кавказа и Центральной Азии. На сайте собираются истории конкретных людейпреследования активистов. Тема преследования экологических активистов стала одной из ключевых на 6-ой Встрече Сторон Орхусской Конвенции.