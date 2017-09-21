«На днях россияне утопили танк в водоеме» 19 21.09.2017, 8:22

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Что делает в Беларуси Кантемировская дивизия после официального окончания учений «Запад-2017».

На станции Верейцы под Осиповичами началась погрузка бронетехники Кантемировской дивизии 1-й танковой армии, которая участвовала в учениях «Запад-2017» на территории Беларуси, сообщает «Белсат».

Погрузка, которая началась еще в первой половине дня 20 сентября, происходила возле пассажирской станции на глазах местных жителей. Технику тоже хорошо видно и из электричек, которые курсируют между Осиповичами и Минском.

Российская техника в Верейцах

«Всех врагов победили – вот и уезжаем», – шутит российский капитан, которого журналисты встретили в магазине у станции.

Патруль белорусской комендатуры объясняет: те подразделения, боевая задача которых уже была выполнена, начали погрузку сегодня, еще до официального завершения маневров. Но часть российских военных пока остается на полигоне.

Российская техника на станции Верейцы

20 сентября в Верейцах грузился Ямпольский мотострелковый полк Кантемировской дивизии – бойцы с соответствующими нашивками несут стражу с обеих сторон железной дороги.

«Жили мы здесь в палатках, рядом с полигоном. Много нас было. А теперь вот возвращаемся… Учения прошли успешно», — рассказывает рядовой Ямпольского полка Андрей.

Собеседник «Белсата» – контрактник, служит в армии 1,5 года. Родился он в украинском Днепропетровске (ныне – Днепр), но прожил всю жизнь в России. Андрей уверен: Россия – самая мощная страна в мире.

«Если бы мы хотели вас оккупировать – мы бы оккупировали, и вы даже не поняли бы ничего. Просто ходили бы потом и офигевали, что стали россиянами. Как мы с Крымом сделали… Россия – великая держава. Ее никто никогда не победит», – говорит Андрей.

Российская техника в Верейцах

Российская техника в Верейцах

Тем временем водитель такси, который подвозил журналистов в Верейцы, вспоминает:

«На днях россияне утопили танк в водоеме – грибники фотографировали и смеялись. А вообще, стреляли они и за пределами полигона. Просто у дороги можно было увидеть, как стреляют», – говорит он.

Напомним, 20 сентября – финальный день совместных стратегических маневров «Запад-2017». Сейчас, по информации Минобороны, в течение десяти дней российские войска должны покинуть территорию Беларуси, а белорусские – вернуться в места постоянной дислокации.

В этом году к учениям «Запад-2017» было приковано особое внимание международного сообщества.

На брифингах представители Минобороны неоднократно подчеркивали «прозрачность» всех мероприятий, связанных с «Западом-2017». Вместе с тем, на специально созданном сайте не сообщались важные детали. Например, не была опубликована информация о конкретных подразделения 1-й танковой армии, которые принимали участие в маневрах, не уточнялось, на какой аэродром прибывала российская авиация.