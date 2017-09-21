«Хартия-97» помогла рабочим минского СУ-25 вернуть свои деньги 21.09.2017, 15:52

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Благодаря публикации на сайте строители получили свои командировочные.

12 cентября на сайте Сharter97.org было опубликовано письмо нашего читателя, основанием для которого стала невыплата зарплат и командировочных расходов. Читатель рассказал о «командировках» в Россию за $11 в день. История получила огласку и сегодня мы получили письмо читателя с благодарностью за публикацию:

- Благодаря публикации Вами нашего письма, СУ-25, единственное из всех СУ ,,Минскпромстроя,, выплатили зарплаты рабочим и командировочные за июль и август. Это произошло буквально в течении недели. Командировочные выплатили по 11 долларов США за сутки пребывания в России, при положенных 30 долларах США в сутках. Над этим вопросом еще работают Мингорисполком и Минсоцобеспечение - правда уже месяц безрезультатно.

Спасибо за помощь!