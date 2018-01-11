«Депутаты» предложили создать резервации для «тунеядцев» 69 11.01.2018, 9:19

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Обновленный декрет №3 обсудили в «палатке».

Стала известной стенограмма заседания «депутатов» «палаты представителей» , на котором обсуждался декрет №3 о «тунеядцах»

Документ на своей странице в «Фейсбуке» опубликовала «депутат» Анна Канопацкая.

Из стенограммы видно, что «депутаты» поддерживают декрет и готовы для его исполнения предложить даже такие меры, как, например, создание резерваций для «тунеядцев».

Валентина Леоненко:

– Я хочу поддержать саму идею этого декрета, поскольку во всех цивилизованных странах главная и первая обязанность – гражданина это уплата налогов… Уплата налогов, если ты работаешь, это все-таки обязанность гражданина, а не – хочу заплачу, хочу не заплачу. Закон должен быть. Каждый гражданин обязан платить налоги. Если ты не платишь налоги, ты выносишься за скобки общества. К тебе ни скорая не приедет, никто. Поэтому в одних странах критерием взят, допустим, страховой полис. У нас нет этого критерия, который можно приложить к любому гражданину… Поэтому здесь, мне кажется, надо усиливать налоговое законодательство. Чтобы в этом случае не было никаких оговорок.

Дмитрий Харитончик:

– Согласно пункту 7 декрета, его действие не распространяется на граждан, свобода которых ограничена в соответствии с уголовным и административным законодательством. То есть они не ведут трудовую жизнь в связи с совершенными уголовными действиями. И при этом требования по финансированию госрасходов к ним не предъявляются. Понятно, что у таких лиц особый правовой статус. Но с точки зрения этого декрета, чем они лучше лиц, которые по разным причинам отработали менее 183 дней. Не будет ли такой подход несправедливым?

Николай Колтунов:

– Для тех людей, которые не хотят сегодня работать, 20 базовых величин заплатить никакого труда не составит и в дальнейшем. Не лучше ли сделать для них те же расценки, как в частных клиниках, поликлиниках, больницах, и пускай они ходят, лечатся, водят детей в садики и все остальное.

Виктор Гуминский, председательствующий на заседании:

– Я вам, уважаемый коллеги, скажу, что (вы знаете, я не первый созыв) каждый созыв в этом зале поднимался вопрос о принятии такого закона. Но только, в основном, речь шла об иждивенчестве. А был один депутат (не буду называть его фамилию), так он конкретно внес предложение: для тех, кто обманывает, не хочет работать, но живет, или вообще не хочет работать, создать резервации.