Белоруска в Вашингтоне: Выслала резюме – и взяли на работу во Всемирный банк 11 23.01.2018, 8:50

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За три года в США полочанка успела стать магистром и получить престижную работу.

Новая героиня рубрики tut.by «Наши за границей» Мила Пестун живет в США около 3 лет. За это время девушка успела получить степень магистра и устроиться на работу в одно из самых заманчивых мест — отделение Всемирного банка.

Девушка рассказала о том, как устроена жизнь в Вашингтоне, возможно ли получить стипендию на обучение в США и каково это работать в многонациональной компании:

— Я родилась в Полоцке, а училась в Бресте на лингвиста, но по специальности работать так и не получилось. Во время учебы и подработок я активно занималась EYP (Европейский молодежный парламент — международная некоммерческая организация, которая занимается моделированием Европейского парламента, включая такие составляющие, как работа в комитетах, работа над резолюцией и представление в Генеральной ассамблее — Прим. ред.). Это одна из самых лучших вещей, которые только случались со мной в жизни. Благодаря участию в международных проектах я получила свое первое серьезное место работы, которое помогло мне определиться, чем я хочу заниматься. До отъезда я несколько лет работала в Агентстве США по международном развитию USAID. Там я поняла, что хочу заниматься международным развитием. Если говорить просто, то это проекты для социального, политического или экономического развития страны или региона, которые финансируются из фондов или правительств других стран. Например, этим занимается USAID, Всемирный банк и другие банки развития, фонд Билла и Мелинды Гейтс. Собственно, это я и изучала в университете.

Как поехать учиться в США

— Я была подписана на различные рассылки, которые рассказывают про образовательные программы за границей, и активно искала все возможности для учебы. Мне было очень важно получить стипендию, потому что иначе я не могла позволить себе образование и жизнь за границей.

В 2013 году я получила стипендию Fulbright, с помощью которой я смогла поехать учиться в США. Для того чтобы ее получить, нужно было подготовить хорошие рекомендации, мотивационное письмо, иметь ясное понимание, что ты хочешь изучать и зачем.

К слову о финансовых условиях. Для белорусов стипендия покрывает все: перелет в оба конца, визовые расходы, страховку на весь период обучения. Выплачивается ежемесячная стипендия, есть дополнительные выплаты на учебники (около 500 долларов в семестр).

Размер стипендии зависит от города, в котором ты живешь. Студентам в больших городах платили больше. Часто можно услышать, что стипендии не хватает. Но потребности у каждого разные. Мне стипендии хватало, возможно, потому что я жила в небольшом городе Афины в штате Огайо.

Процесс обучения очень сильно отличался от того, что у меня было в университете в Беларуси. Я сама могла выбирать предметы, была свобода высказывания во время занятий. Также очень сильно вдохновляют на учебу преподаватели. Да и вообще, уровень подготовки преподавателей кардинально отличается. Университет Огайо не является топовым, но при этом преподаватели хорошо квалифицированы. Еще меня приятно удивляло техническое оснащение.

Публикация от Mila (@mila_ja_mila) Апр 29, 2016 at 6:23 PDT

Когда я только приехала в США, то я хотела сконцентрироваться на изучении процессов демократизации, что в принципе ожидаемо для человека из Беларуси. То есть мне был интересен политический аспект международного развития. Но со временем сфера моих интересов значительно расширилась. Я изучала международную экономическую географию, экономику развития, экономический рост, предметы по гендеру. Мне очень нравился предмет «Географические информационные системы», на котором мы изучали софт, с помощью которого можно визуализировать различные данные на картах.

Благодаря своему университету я попала на двухмесячную стажировку в Индии, где работала с местной организацией на севере страны. Жила в деревне и помогала местным женщинам начать собственный бизнес.

Как попасть на работу во Всемирный банк

— У Всемирного банка довольно сложная структура. Помимо самого Всемирного банка, туда входят и три другие организации. В том числе IFC — International Finance Corporation, Международная финансовая корпорация, где я работаю.

Деятельность IFC сфокусирована на развитии частного сектора в развивающихся странах. Организация использует различные инвестиционные механизмы и техническую экспертизу, чтобы помочь своим клиентам в развитии бизнеса и индустрии в целом.

Попала я туда через сеть выпускников моей программы. После окончания университета я выиграла стипендию Маски, которая позволяет стажироваться на протяжении 3 месяцев и переехала в Вашингтон. Там я встретилась с выпускницей моей программы из Молдовы, с которой познакомилась годом ранее на мероприятии.

Публикация от Vanja Torbica (@vanjatorbica) Дек 15, 2017 at 5:04 PST

Я ей рассказала, что ищу работу, и через пару недель она попросила прислать мое резюме. Резюме она в итоге переслала другой выпускнице моей программы, которая уже работает в IFC. Она порекомендовала меня в свою команду, и после собеседования меня взяли консультантом.

Собеседование сильно отличалось от всех, что у меня когда-либо были. Во-первых, оно было только одно. Во-вторых, оно проходило по телефону. Был очень комфортный и приятный разговор, и те два человека, которые меня интервьюировали, стали моими непосредственными руководителями.

Важно знать отличие консультанта от штатного сотрудника. Консультанты могут работать только 150 рабочих дней в год. Также у консультантов нет социального пакета: страховки, пенсионных отчислений, контракт только на год. Что касается самой работы, у меня ее много, она интересная и мало отличается от той, что делают другие штатные сотрудники.

Публикация от We The People DC (@wethepeopledc) Янв 19, 2018 at 7:43 PST

Попасть в штат довольно сложно, даже если ты работаешь консультантом. Тут даже если ты уже работаешь в команде, нужно все равно бороться за место под солнцем и доказывать, чего ты стоишь. Я пока еще на позиции консультанта, и неизвестно, получу ли я место в штате. У меня нормальная карьера, я не могу жаловаться, я работаю по специальности, и мне нравится то, чем я занимаюсь. Но перспектив и амбиций у меня больше, чем то, что я делаю сейчас.

Как устроена работа во Всемирном банке

— Очень много работы происходит дистанционно, и к этому поначалу было сложновато привыкнуть. Но у меня подобный опыт был и при работе в USAID. Здесь практически все встречи проходят при включенном телефоне: как правило, есть участники из других стран, которые присоединяются с помощью интернета. Это делает работу очень мобильной, потому что есть возможность работать откуда угодно, если это необходимо. И это круто, ведь наша сфера, международное развитие, подразумевает мобильность.

Публикация от Ally Pham (@4llym696) Мар 21, 2016 at 5:40 PDT

Мой тим-лид сейчас базируется в Эфиопии, и у нас разные часовые пояса. Поэтому к тому моменту, когда я просыпаюсь, а это, как правило, шесть утра, у меня в почте уже гарантированно будет несколько рабочих писем.

У меня и моих коллег есть возможность работать из дома, если требуется, но в целом мы закреплены за определенным офисом и, как правило, большую часть рабочего времени проводим именно там. Хотя в нашей команде есть консультантка из Канады, которая очень редко приезжает в Вашингтон, но тем не менее является важной частью команды.

Сейчас я работаю в агробизнес-проектах. Занимаюсь координацией, исследованиями, аналитикой, управлением знаниями и мониторингом проектов. Также готовлю регулярные отчеты.

О рабочем распорядке и условиях

— Еще в USAID очень редко поощрялась внеурочная работа. Личное время должно быть личным временем. В IFC консультанты — хозяева своего времени. Если я хочу работать в выходные, я могу работать в выходные. Если я не хочу, то меня никто не заставит.

Иногда надо проработать 14 часов, но это далеко не норма. И никто от меня не ждет, что я буду столько работать. Плюс не факт, что работа сверхурочно вознаградится. Считается, что если ты работаешь сверх нормы, значит, тебя нужно или разгрузить, или ты работаешь медленно, что тоже не есть хорошо. По-хорошему, нужно выполнять свою работу в стандартные 8 часов.

На обед мы ходим в свою столовую, здесь есть совершенно различные кухни мира: южноазиатская, восточноазиатская, гриль, салат-бар, японская кухня, бутерброды и супы. Сама я люблю супы, южноазиатскую кухню, иногда душа просит суши. Часто готовлю ссобойки. Также в офисе есть спортзал, куда я частенько хожу во время обеденного перерыва. Все это за отдельную плату, но очень доступную, по рыночным ценам.

Мультикультурность, феминизм и равные возможности

— У нас очень многонациональный коллектив, и практически все говорят с акцентом. Мне очень нравится моя команда. Нравится подход к работе. У меня большая свобода в креативности, инициативности, процессе принятия решений. Менеджмент толерантно относится к разным стилям работы: кто-то больше фокусируется на процессе, кто-то больше фокусируется на результате. У разных людей разные сильные стороны, и мы стараемся делать акцент на этих сторонах. Здесь приветствуется только конструктивная критика, что создает очень комфортные эмоциональные условия для работы.

У нас очень многонациональная команда. Есть люди из США, Великобритании, Перу, Руанды, Сингапура, Боливии, Австралии, ЮАР, Йемена и других стран.

Но при этом гендерное равенство — актуальный вопрос. Женщины неплохо представлены в целом в организации, но недостаточно представлены в высшем руководстве. До определенного уровня пропорция мужчин и женщин приближается к 50/50, но в топ-менеджменте доминируют мужчины. Этот вопрос постоянно поднимается на встречах с представителями отдела HR.

В связи с этим женщины сейчас при принятии на работу в приоритете, особенно на лидерские позиции. Проблема есть, ее признают и пытаются решать, что мне очень нравится. У нас сформировалась группа, которая называется Diversity and Inclusion Cuncil (Совет по многообразию и инклюзивности), которая отвечает за то, чтобы наш штат был более разнообразным и все имели необходимые условия для работы.

Кроме этого, у нас есть специальная комната для сцеживания молока, есть комната для молитв, комната, где можно поспать, есть гендерно нейтральные туалеты.

Публикация от Mila (@mila_ja_mila) Ноя 30, 2014 at 1:57 PST

После недавних скандалов все штатные сотрудники обязаны были пройти тренинг о предотвращении харассмента. В корпоративных блогах наших сотрудников были посты из серии #MeToo. Руководство рассылало сотрудникам ссылки на эти посты, чтобы привлечь внимание к подобным вопросам. Кейс Вайнштейна — это кульминация, большой шаг вперед, но никак не начало дискуссии. Дискуссия приняла глобальный масштаб, потому что о домогательствах заговорили селебрити.

Меня очень расстраивает реакция на скандалы, которую я видела от своих друзей в фейсбуке из Восточной Европы. Попытки высмеять, назвать все происходящее истерией, показать, как все несправедливо по отношению к мужчинам, — меня это расстраивало. Я вела жесткие битвы на фейсбуке и буду вести. Я не могу оставаться равнодушной, когда кто-то пытается высмеять харассмент и жертв сексуальных домогательств.

Публикация от Mila (@mila_ja_mila) Июн 11, 2016 at 6:59 PDT

Вашингтон — город очень либеральный, он очень сильно отличается от большей части США. Для примера: во время последних президентских выборов 91% голосов в Вашингтоне было за Хиллари Клинтон. Феминизм в США развивается довольно активно и как сфера деятельности, и как академическая сфера. Хотелось бы и в нашем регионе видеть похожие тенденции. Хотелось бы избавляться от стигмы, связанной со словом «феминистка». Хочется, чтобы было больше понимания, что это движение не за то, чтобы женщина была на верхушке пирамиды, а чтобы не было вовсе этой пирамиды.

Столичная жизнь

— Вашингтон много кому напоминает Минск. Много зданий в суровом стиле 70-х. Много красивых больших административных зданий. Много некрасивых больших административных зданий. Если сравнивать с Нью-Йорком, то он не такой переполненный.

Столицу многие называют скучным городом, но так говорят, как правило, те, кто здесь не живет. Мне нравится культурная часть жизни города: концерты, оперы, джазовые вечера. Все государственные музеи бесплатные.

Публикация от Mila (@mila_ja_mila) Сен 10, 2017 at 3:17 PDT

В Вашингтоне дорогой общественной транспорт, да и вся жизнь в общем дорогая. В день я трачу где-то 7 долларов на общественный транспорт. До работы добираюсь с одной пересадкoй. У меня есть велосипед, но ехать на нем до рабочего места от моего дома примерно час, что означает вставать еще раньше.

Найти двухкомнатную квартиру меньше чем за 2000 долларов считается большой удачей. Правда, то, что здесь считается двухкомнатной, мы бы назвали "трешкой". Зал комнатой не считается.

Вдвоем (я и мой партнер) мы тратим 600-700 долларов в месяц на еду, что довольно много. Но мы стараемся покупать очень хорошие продукты. Я слежу за тем, чтобы они были экологические, смотрю на состав, провожу много времени, читая этикетки.

Также мы нередко едим в ресторанах или заказываем доставку еды.

Об особенностях жизни в США и связях с родиной

— Мне в принципе многое нравится, но есть моменты, которые я не могу понять. Например, перепотребление. Меня начали серьезно волновать вопросы защиты окружающей среды, после того как я переехала в Штаты.

В США много где нет общественного транспорта. Это привилегия больших городов. В Афинах, где я раньше жила, без машины было очень сложно. Во многие места США без машины не доехать.

Здесь не уметь водить — это очень сильное ограничение, я вот тоже начала учиться. Особенно в городах поменьше даже за продуктами сложно съездить, потому что супермаркеты далеко и нужно затариваться огромными сумками. Если у тебя нет своей машины и ты не умеешь водить, нужно полагаться на друзей, которые могли бы тебя отвезти.

Белорусская диаспора в Вашингтоне не очень активная, если сравнивать, например, с белорусской диаспорой в Нью-Йорке. В последний раз из «белорусских» мероприятий я ходила на концерт "Старого Ольсы" в соседнем штате Мериленд.

Последний раз в Беларуси я была летом 2017 года. В этом году планирую поехать летом. Из последнего, что я заметила, это то, что ресторанная жизнь Минска очень сильно развивается. Радует, что ввели пятидневный безвизовый режим, конечно же. Но в остальном я сильных изменений не почувствовала.