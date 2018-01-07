В Гомельском цирке акробатка упала с высоты 3 7.01.2018, 10:12

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Представление продолжили.

5 января в цирке Гомеля во время представления воздушная гимнастка упала мимо страховочной сетки. По словам очевидцев, девушка потеряла сознание, ее унесли на носилках. По предварительной информации, переломов она не получила, однако есть травма головы. Российская артистка госпитализирована, пишет onliner.by.

В эти дни в Гомельском цирке идет программа «Дед Мороз и львы Африки». В ней заявлен в том числе московский коллектив Алишера Алиева. Номер в программке описывается так: «11 акробатов исполнят феноменальные трюки!.. На высоте 9-этажного здания бесстрашные акробаты продемонстрируют неповторимое мастерство и сноровку, взбудоражат сердца зрителей, никого не оставив равнодушным!»

Елена, которая была в числе зрителей, так описала нам увиденное: «Это был первый номер программы. Гимнастку вовремя не перехватили, и она упала за пределы страховочной сетки, лицом вниз. Мы были в 6-м секторе, видели, как она вылетела. Все провожали ее аплодисментами. Унесли на носилках. По словам работников, к концу представления был звонок из больницы, что девочка жива, но в сознание не приходила».

По ощущениям очевидцев, девушка падала примерно с высоты 4-этажного дома, но не вертикально, а под углом.

«Гимнастка с размаху летела из рук одного гимнаста в руки другого, — рассказывает другая зрительница, Маргарита. — Коснувшись рук, сорвалась или выскользнула... Она летела, казалось бы, на сетку, но, слегка коснувшись ее, упала на пол. Зрители, конечно, ахнули. Она лежала и не шевелилась. К ней побежали работники цирка... Один из акробатов, который оставался наверху, показал руками, что все, конец номера. Затем выключили свет полностью и девушку унесли. А представление продолжили. Потом кавказцы выступали с лошадьми, мне кажется, они так хотели исправить положение, поднять всем настроение, что выложились на 1000 процентов. Даже не знаю, как это объяснить, но сделали все, чтобы зрителей отвлечь от случившегося».

Позже на странице цирка в соцсетях в ответ на обеспокоенные вопросы зрителей появилось сообщение: «Всем огромное спасибо за беспокойство! Юля по-прежнему под пристальным наблюдением врачей. Скелет целый, переломов нет. Есть гематома головы, но врачи говорят, что пока хирургическое вмешательство не требуется. Как будет самочувствие дальше, покажет только время. Мы все держим за нее кулачки! Еще раз всем большое спасибо за небезразличие!»