Столкновение милиционера и свадебного кортежа в Слуцке попало на видео 2 22.10.2018, 11:40

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История с ДТП получила продолжение.

Пятница, 19 октября, Слуцк, улица Виленская. На видео запечатлено попутное столкновение машины свадебного кортежа и другого авто, пишет abw.by.

Жених ехал в BMW. Водитель этой машины перестраивался из левой полосы в правую. В это время на высокой скорости ехал Saab (к слову, на видео видно ограничение скорости 30 км/ч). Пока утверждается, что BMW не уступил автомобилю Saab сотрудника милиции (то, что это милиционер, сомнений нет, мужчина в форме. - Прим. abw.by), пишет слуцкий портал Кур'ер. Как видно, съемка ведется из автомобиля свадебного кортежа.

Об обстоятельствах происшествия Кур'еру сообщил один из читателей, он же поделился записью с видеорегистратора. Мужчина пожелал не называть свое имя.

Похоже, самое неожиданное на видео не попало. По словам очевидца, которые приводит издание, в итоге жених в ярости выскочил из автомобиля и попрыгал по машине милиционера, повредив ее.

Отмечается, что оба водителя трезвые. Никто не пострадал.