Как в СССР «добывали» гараж для автомобиля 3 5.10.2018, 12:50

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Это было настоящей роскошью для советского человека.

В 1970-1980-е годы построить гараж было, наверное, еще более сложным делом, чем купить автомобиль. То есть гараж, как и автомобиль, тоже был роскошью для советского человека, пишет myfin.by.

Эта проблема была связана с множеством административных процедур и ограничений. В СССР, в том числе в Белорусской ССР, гаражи строили и получали с разрешения местных органов власти. Делалось это в основном через гаражные кооперативы. При этом нужно было соблюсти большой ряд строго регламентированных требований и правил. В том числе по строительным материалам, обустройству, размерам и расположению гаражей.

Общая площадь гаража из расчета на одну машину для легкового автомобиля составляла обычно 18 кв. метров, для мотоцикла с коляской — 9 «квадратов».

Гаражные кооперативы в советские времена были основной возможностью для автовладельца стать еще и обладателем гаража. Возможностью, доступной очень немногим. Можно в этой связи вспомнить фильм «Гараж» Эльдара Рязанова, который как раз в те годы вышел на экраны.

«Гаражный вопрос» для белорусов, как и для большинства граждан СССР, был очень острым.

Дефицит мест для стоянки автомобилей возник с 1960-х годов и с каждым годом становился все более ощутимым.

В Советском Союзе началась массовая автомобилизация. Ее рост сдерживал дефицит автомобилей, но все же потребность в гаражных местах вскоре стала очевидной и для многих неразрешимой проблемой. Оставлять автомобили на улицах на долгое время в те времена не разрешалось. А во дворах для них просто не хватало мест, да и там зачастую их тоже долго хранить не разрешали.

Проектами жилых многоэтажных застроек в то время парковочные места в основном, за редким исключением, не предусматривались. Хотя жилье строили активно и много. Так, например, в Минске, по данным, которые приводит Большая советская энциклопедия, в 1972 общая площадь жилого фонда увеличилась в 6,5 раза по сравнению с 1940 годом, или на 9,9 млн квадратных метров.

На начало 1973 года в столице БССР проживало 1037,5 тыс. человек (для сравнения - 237,5 тыс. в 1939-м, 509,5 тыс. в 1959-м, 917 тыс. в 1970-м).

Во дворах многоэтажек не хватало мест для размещения «Москвичей», «Жигулей», «Волг» и «Побед». Гаражей при жилых домах практически не проектировали и не строили, о таких нуждах горожан тогда еще серьезно не задумывались. Машины стояли во дворах, создавая проблемы и пешеходам, и самим владельцам, так как нередки были случаи, когда автомобили обворовывали или даже угоняли.

Попасть в ГСК было не просто

Гаражную проблему решали с помощью организации гаражно-строительных кооперативов. Однако стать их членом, чтобы получить гараж, было сложно. Для создания ГСК нужно было получать разрешение в районном или городском райисполкоме. Местные власти утверждали решение о месте для размещения гаражей, и это часто занимало много времени. Участники ГСК должны были заплатить пай.

Были и льготники, для которых делали исключение и им разрешали ставить индивидуальные гаражи во дворах домов. Это были заслуженные фронтовики, инвалиды войны.

Получив в бессрочное пользование земельный участок, ГСК начинал строить гараж. Предварительно от ГСК требовалось внести в банк средства в сумме полной стоимости строительства. Строить можно было только по типовым проектам.

Требования к участникам ГСК были жесткими

Кооперативные гаражи запрещалось продавать в целом или частями, организациям или отдельным лицам. Продать имущество кооператива можно было только в связи с его ликвидацией.

Автовладелец мог приобрести машиноместо или бокс только для одной машины, причем в постоянное пользование, а не в собственность.

Один автолюбитель не мог входить в несколько ГСК. Интересно, что члены кооператива и их семьи могли лично участвовать в строительстве гаража и эта работа зачитывалась в счет пая правлением ГСК.

Продать гараж официально было нельзя

Покупать и продавать гаражные боксы формально было невозможно, так как они не были частной собственностью членов кооператива. Но процедуры купли-продажи боксов кооперативных гаражей все-таки проводились обходным путем - одного члена ГСК исключали и на его место принимали другого.

Бывшему пайщику выплачивали стоимость пая с учетом амортизации, а сумма пая для нового владельца не превышала балансовой стоимости бокса. При подобных операциях спекулянты умели проводить сделки по «рыночным ценам».

Во сколько для автовладельцев обходились гаражи?

Гаражи по стоимости были соотносимы с ценами на машины. В новом ГСК стать пайщиком, по словам участников гаражных кооперативов 70-х годов, стоило 3-4 тыс. советских рублей.

Неофициальные цены при продаже гаражного бокса были на уровне стоимости нового автомобиля по государственной цене: металлического бокса 4-6 тыс. рублей, кирпичного – 8-9 тыс.

В БССР в 70-е годы «Москвич» стоил как однокомнатная кооперативная квартира – около 5-5,5 тыс. рублей, а «Волга» – как трехкомнатная – более 8 тыс. рублей.

Напомним, в 70-80-е годы средняя зарплата в СССР составляла 150-170 рублей.

При этом нужно учесть и то, что стать пайщиком ГСК было непросто при большом количестве желающих. Поэтому некоторые прибегали к массе ухищрений, чтобы попасть в новый кооператив, а другие, чтобы приобрести гараж, занять место бывшего пайщика.

Чем были гаражи для советских людей?

Согласно уставу ГСК, гаражные боксы можно было использовать только для хранения авто и принадлежностей к нему.

Но зачастую в те времена гараж был и складом запчастей, и ремонтной мастерской, и хранилищем для овощей и картофеля с дачи, и клубом по интересам, где собирались друзья и коллеги автовладельца.

Большую часть свободного времени многие автовладельцы проводили именно в гараже.

Владельцы гаражей обычно хорошо знали друг друга, многие работали на одном предприятии. Так что и с работы в гараж все приезжали практически одновременно.

Как обстоят дела с гаражами сегодня?

В Беларуси стать владельцем гаража сегодня не так сложно, как во времена СССР. Выбор достаточно богатый и по месту расположения, и по цене, и по классу гаража: металлический, кирпичный во внутриквартальной застройке, 1- и 2-этажные кооперативные гаражи, а также многоэтажные гаражи.

В Минске бюджетные гаражи на вторичном рынке продают по цене $3000-$5000 (в основном это металлические гаражи или старые кирпичные на окраинах города, где нет метро, и далеко до стоянок общественного транспорта).

Капитальные гаражи с утеплением и другими «удобствами» (подвал, свет, охрана) и более удобным местом расположения стоят дороже – $5500 –$9000.

Капитальные обустроенные гаражи в центральных районах Минска продаются по $7000–$8000. Столько же примерно стоят и гаражные места в двух- и многоэтажных ГСК в центральных районах или близких к метро местах, а гаражи в многоэтажных массивах продают и дороже – например, за $10 000. Гараж на две машины на первых этажах многоэтажных массивов можно приобрести и за $12 000, а цены на VIP-гаражи могут составлять от $15 000 и выше.