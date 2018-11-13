«У нас лопнуло терпение»: в Минске рабочие объявили забастовку 17 13.11.2018, 15:11

10,018

Иллюстрационное фото

Забастовка началась из-за задержек зарплаты.

В редакцию обратились работники столичного предприятия по производству дверей «ВКТ Констракшн». «Мы уже второй день бастуем — два цеха стоят. Нам несколько месяцев не выплачивают зарплату. За сентябрь еще какие-то копейки дали, на этом все», — рассказывает один из бастующих. Руководство предприятия факт забастовки отрицает, говорит, что «никто у них не бастует, работники красят дверные коробки, сегодня по плану три отгрузки», сообщает tut.by.

По словам работников, на предприятии «ВКТ Констракшн» со вчерашнего дня стоит производство.

— Нам не платят зарплату, — рассказывает один из бастующих. — За сентябрь еще полностью не рассчитали, за октябрь вообще тишина. А уже половина ноября прошла.

Работники завода говорят, что по контракту зарплату им должны платить 10 числа каждого месяца.

— Директор сказал, чтобы мы на контракт не смотрели, он будет нам платить 25 числа. Но 25 октября уже давно прошло, не говоря уже про сентябрь, а денег нет, — продолжает мужчина. — 25-го давали деньги только пару раз. У нас лопнуло терпение.

То, что производство стоит, подтвердил и еще один работник.

— Цех деревообработки и металлообработки стоит. За сентябрь и октябрь зарплату еще не выплачивали, — говорит мужчина. — Свои обязательства — платить зарплату — руководство выполнять не хочет. Заказы у предприятия есть, отгрузки идут. Но директор говорит, что денег у нас нет.

Как рассказывают сотрудники предприятия, задержки по зарплате начались, когда у них сменилось руководство. И забастовка эта — уже не первая.

— В прошлый раз мы бастовали летом. Целую неделю не работали. Потом нам выдали часть задолженности по зарплате. Мы начали работать. Чуть позже отдали остальные деньги. Мы работать не хотим, нет мотивации никакой. Нас примерно 80 человек. И всем не дают зарплату, — говорят люди.

По словам работников, каждый месяц они получают разную сумму, у них не фиксированная зарплата.

— Каждый месяц получается разная сумма. Иногда бывает под 1000 рублей выходит. А за сентябрь дали пока только голый оклад. Я получил меньше 400 рублей на руки. За октябрь расчет был, там побольше вышло, около 900 рублей на руки. Но это только со слов начальства, расчетчика я не видел, — говорит работник. — Компания занимается в основном производством дверей. Но и товары народного потребления тоже производим — тарелки из дерева, разделочные доски и так далее.

Из-за ситуации с зарплатой, как рассказывают работники, некоторые увольняются.

— Остаются в основном те, кто долго здесь работает, — отмечает один из бастующих. — Я еще немножко подожду. Если ситуация не изменится, тоже уволюсь.

Бастовать работники завода намерены до тех пор, пока им не выплатят все, что должны.

К слову, в интернете на сайтах с отзывами о работе в разных организациях и фирмах жалоб на то, что на этом предприятии не платят зарплату, тоже достаточно. Первая опубликована в январе 2018 года.

За комментарием по поводу происходящего мы обратились к руководству предприятия.

— Я сейчас на заводе, никакую забастовку не наблюдаю, — сказал замдиректора предприятия. — Не исключено, что у нас на 2−3 недели есть задержка по зарплате.

Но подтвердить факт, что люди не получили зарплату за сентябрь, я не могу. Завод большой, работает 150 человек. Одному работнику могли еще что-то недоплатить, а другому уже и все выплатить. Но рабочие — это такая категория людей, которая любит обобщать и делать из частного случая какую-то общую картину. У нас сегодня запланировано три отгрузки. Идет работа, красятся дверные коробки, упаковываются полотна. Не знаю, кто у нас стоит.