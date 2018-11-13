Независимый профсоюз в Солигорске вышел на акцию протеста 13.11.2018, 17:10

Активисты протестуют против местного райисполкома.

Местные власти в Солигорске дважды отказали работникам треста «Реммонтажстрой» в регистрации первичной организации Белорусского независимого профсоюза. В знак протеста местные активисты сегодня проводят акцию на местном стадионе «Строитель», передает «Белсат».

О поддержке пикета уже заявили Белорусский конгресс демократических профсоюзов, Независимый профсоюз РЭП. Отказ в регистрации первичного филиала БНП местные власти объясняют ошибкой в оформлении документов, но на вопросы, где точно ошибка, отвечают, что не обязаны объяснять.

«Беларуськалий» входит в тройку мировых экспортеров калийных солей. В прошлом году добыча предприятия превысила 46 млн тонн. Запасы солей в Солигорском районе оцениваются на 7,5 млрд тонн – это означает, что предприятию их хватит более, чем на 160 лет.