Строители и шахтеры бунтуют против властей Беларуси 2 13.11.2018, 23:30

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Люди устроили настоящий митинг, чтобы поддержать создание независимого профсоюза.

Солигорские строители и шахтеры борются с местными властями. Они устроили митинг, чтобы поддержать создание независимого профсоюза в одном из строительных трестов. И пригласили «Белсат», чтобы о ситуации узнало как можно больше людей.

Запрещенные флаги, приветствие «Жыве Беларусь!» и призыв к трудовой солидарности в окружении милиционеров в штатском. Солигорские строители, шахтеры и другие рабочие люди устроили акцию протеста, чтобы заставить местные власти к диалогу:

«Добиваемся справедливости, чтобы к нам было больше внимания».

«Я знаком с ребятами и пришел, чтобы их поддержать, чтобы они могли принимать участие в коллективных переговорах, чтобы могли защищать права работников».

Защитить свои права законным путем пытаются работники строительного треста «Реммонтажстрой», который ранее принадлежал «Беларуськалию».

«Это одно из предприятий, которое вывели в аутсорсинг, как отдельное юридическое лицо. И нам необходимо было для тех членов профсоюза, которые были в НПГ (Независимом профсоюзе горняков), провести учредительное собрание и зарегистрировать первичную организацию в местных органах власти», - рассказывает Сергей Черкасов, председатель Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий».

Четыре сотни бывших членов Независимого профсоюза горняков после выхода из состава «Беларуськалия» дважды пытались зарегистрировать первичную профсоюзную организацию Белорусского независимого профсоюза: собирали учредительное собрание под протокол, подавали соответствующие документы.

«Социальное сотрудничество, о котором говорит Трудовой кодекс, нацеливает нас на то, чтобы мы сотрудничали, работали вместе. Но солигорские власти пошли на такой шаг и не регистрируют нашу организацию», - говорит председатель Белорусского независимого профсоюза Николай Зимин.

Работники «Реммонтажстроя» говорят, что председатель Солигорского райисполкома Олег Поскробко не только отказал в регистрации, но и отказывается объяснять свое решение согласно законодательству. Действия чиновников участники акции называют нарушением Конституции и конвенции Международной организации труда № 87, которую Беларусь подписала.

«Мы обратились к международным структурам, к нашему Конгрессу (профсоюзов), к независимым СМИ - к вам», - говорит Сергей Черкасов, председатель Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий».

В результате на Солигорск обратили внимание не только белорусские профсоюзы, но и, например, генеральный секретарь всемирной федерации профсоюзов «IndustriALL» Вальтер Санчес.

«Вальтер Санчес обратился непосредственно к председателю Солигорского райисполкома Поскробко Олегу Григорьевичу и к Александру Лукашенко», - комментирует председатель Белорусского независимого профсоюза Николай Зимин.

Местные власти отказали работникам провести шествие, разрешили только пикет на стадионе на окраине города. Но, несмотря на большое количество милиционеров и обыски участников, люди устроили настоящий митинг.