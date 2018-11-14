Лукашенко хочет вернуться в «позорный» список? 6 14.11.2018, 10:55

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Глобальный профсоюз IndustriAll поддержал протест белорусских рабочих.

Лидер Глобального союза IndustriAll Вальтер Санчес выступил в поддержку солигорских монтажников. В своем письме он призвал Лукашенко «не портить имидж Беларуси» и напомнил о «позорном» списке.

Вальтер Санчеc просит оказать содействие в регистрации первичной профсоюзной организации работников унитарного строительного предприятия «Трест «Реммонтажстрой» Белорусского Независимого профсоюза, сообщает сайт belnp.org.

«От лица Глобального cоюза IndustriALL, представляющего интересы более 50 миллионов работников в 140 странах мира, я обращаюсь, чтобы выразить возмущение в связи с решением Солигорского районного исполнительного комитета, который 22 октября 2018 года повторно отказал в государственной регистрации организационной структуры Белорусского Независимого профсоюза, членской организации IndustriALL», — говорится в письме.

Генсек IndustriAll считает этот отказ «надуманным», поскольку в официальном ответе нет полной аргументации. Настоящая же причина, по мнению международной организации, заключается в нежелании регистрировать структуру Независимого профсоюза.

«Подобные действия не только портят имидж Беларуси, но и нарушают внутреннее законодательство страны, в том числе Конституцию Республики Беларусь, а также международные нормы. В частности, ратифицированную Вашей страной Конвенцию Международной Организации Труда № 87 «О свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы». Республика Беларусь ранее уже включалась в позорный «короткий» список стран, где нарушения прав трудящихся были наиболее жесткими. Надеемся, что ваша страна не ставит перед собой задачу вернуться в него?» — говорится в письме.

Обращаясь к Лукашенко, Вальтер Санчез от лица членов организации требует оказать содействие в регистрации первичной профсоюзной организации работников унитарного строительного предприятия «Трест «Реммонтажстрой» Белорусского Независимого профсоюза и прекратить дискриминацию белорусских граждан на основании профсоюзного членства.

Также Генеральный секретарь профсоюзного объединения обратился и к председателю Солигорского райисполкома Олегу Поскробко.

Напомним, что около 400 работников строительно-монтажного предприятия с мая этого года не могут зарегистрировать свою организацию в местных органах власти. Работники уже дважды получили отказ. Белорусский Независимый профсоюз подал исковое заявление на действия местных чиновников в Солигорский районный суд. 13 ноября активисты профсоюза и поддерживающие их белорусские рабочие вышли на акцию протеста в Солигорске, на стадионе «Строитель».