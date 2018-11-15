Экономист: Беларусь отстала от западных стран-соседок на десять лет 1 15.11.2018, 10:56

В ближайшие пять лет разрыв будет только увеличиваться.

Старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук оценил, как рос реальный ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Беларуси по сравнению с Латвией, Литвой, Польшей, а также с Чехией и Словакией, лидирующими по уровню жизни в регионе Центральной и Восточной Европы. Они похожи на Беларусь по размеру, количеству жителей и структуре экономики, пишет «Завтра твоей страны».

С 1995 по 2007 год уровень жизни в этих странах рос относительно схожими темпами. Заметные колебания начинаются в 2008 году – в первые несколько лет в пользу Беларуси, а потом с ее все большим отставанием, отмечается в исследовании «Ориентируясь на лидеров ЦВЕ: какой темп роста нужен Беларуси?».

Динамика реального благосостояния в странах ЦВЕ. Фото: из исследования

— Почти у всех стран региона в 2009 году был существенный спад. Но страны снизили интенсивность или полностью отказались от схемы, когда они торговали с дефицитом и финансировали его за счет большого притока капитала из развитых стран. Это позволило им впоследствии демонстрировать более устойчивый рост, — рассказывает Дмитрий Крук.

Беларусь в 2009-2010 годах выглядела очень хорошо по сравнению с другими странами, благодаря тому, что экономика поддерживалась искусственными мерами, в том числе финансированием типичного для региона внешнего дефицита за счет государственных кредитов.

— По сути это были феномен отложенной рецессии и нежелание принять существенные изменения, которые произошли после глобального кризиса. Это вылилось в череду девальваций и впоследствии ставшую устойчивым медленным ростом — стагнационную среду, в рамках которой мы находимся до сих пор, — объясняет экономист.

С 2012 года большинство стран Центральной и Восточной Европы вернулись к росту. В последние 4-5 лет во всем регионе он ниже, чем был до кризиса, но остается устойчивым. Беларусь же с каждым годом все больше отстает по уровню жизни.

Относительный уровень реального благосостояния Беларуси (в % от благосостояния в сравниваемой стране)

Сегодня уровень благосостояния в Беларуси не превышает 50-70% от западных соседей и лидеров региона. И, по прогнозам эксперта, при нынешних темпах развития в ближайшие 5 лет разрыв будет увеличиваться.

При нынешних темпах роста в 2% Беларуси понадобилось бы минимум 28 лет, чтобы прийти к уровню жизни Словакии 2017 года. Достичь этого показателя в течение 10 лет можно при ежегодном росте на 5,6%, а за 5 лет — на 11%.

Столько лет нужно Беларуси, чтобы достигнуть уровня благосостояния стран ЦВЕ в 2017 году, при различных темпах роста

К 2030 году в большинстве указанных стран региона реальное благосостояние вырастет примерно на 50% по сравнению с 2017 годом, а к 2050 году удвоится.

Без решительных действий Беларусь продолжит плестись в хвосте.

— Нынешние темпы роста Беларуси угрожают будущему развитию страны. Нахождение в таком диапазоне ведет к консервации разрыва в уровне благосостояния, а в худшем случае даже его увеличению, — убежден эксперт.

Разрыв в уровне жизни приведет к тому, что Беларусь продолжит терять привлекательность для квалифицированных работников, развития науки, технологий, инноваций. Из-за этого рискует замедлиться рост человеческого капитала, обострится рост трудовой миграции. В итоге вырастет вероятность депопуляции и системных проблем на рынке труда. Основной причиной потока инвестиций будет низкий уровень оплаты труда. Все это сильно повлияет на потенциал будущего роста, отмечает автор исследования.

Чтобы как-то исправить ситуацию, отечественную экономику предстоит подстегнуть к большему росту. Например, чтобы догнать по уровню реального благосостояния Словакию через 10 лет, среднегодовой темп прироста в Беларуси должен составлять 7,6%, через 20 лет – 5,2%, а через 30 – 4,1%.

— Если мы хотим хотя бы сохранить статус-кво, который был в первой декаде 2000-х годов, и придать экономике динамику, нам нужен ориентир в 5-6% ежегодного прироста. Тогда Беларусь можно будет назвать успешно развивающейся страной, которая догоняет лидеров региона, — обозначает ориентир Дмитрий Крук.

В случае изменения структуры экономики и ее институциональной среды на более адекватную, Беларусь вполне могла бы расти ежегодно на 6-7% в ближайшие 10 лет и дойти хотя бы до уровня благосостояния Латвии или приблизиться к польскому. Сложней будет обеспечить рост хотя бы на 5% на протяжении следующих 20 лет.