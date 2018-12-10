Сокрушительный удар: что ждет Россию после отключения от SWIFT 17 10.12.2018, 9:55

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За всю историю банковской системы такое решение принималось трижды.

В связи с новыми актами агрессии России против Украины, мировое сообщество вновь приступило к обсуждению способов противостоять Кремлю. Один из таких способов озвучил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, который допустил возможность отключения Российской Федерации от международной банковской системы SWIFT. И хотя данное предложение не является новым, в случае положительного решения, это нанесет катастрофический удар по российской экономике.

Что такое система SWIFT и чем она важна для РФ – разбирался OBOZREVATEL.

SWIFT — международная организация, контролирующая крупнейшую межбанковскую систему обмена информацией.

Система создана для быстрого и безопасного перевода межбанковских платежей. Информация передается только по зашифрованным каналам, что надежно защищает от мошенников.

SWIFT доверяют почти 11 тысяч организаций более чем в 200 странах, и Россия является одной из самых активных участников: банки РФ стоят на 2 месте (после американских) по количеству операций, и на 15-м — по объему.

О возможном отключении России от SWIFT начали говорить еще в 2014 году, когда Запад ввел первые санкции против Кремля из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе. Но отчасти из-за отсутствия политической воли, отчасти из-за страха потерять прибыль от торговли с РФ, Запад до сих пор не использовал данный рычаг влияния на Москву.

Сейчас же США заговорили о такой возможности из-за захвата российскими пограничниками трех украинских военных кораблей в международных водах вблизи Керченского пролива. Обстреляв судна вместе с экипажем, россияне отбуксировали их в порт города Керчь аннексированного Крыма, а 24 членов экипажа арестовали.

Таким образом РФ совершила абсолютно неприкрытый акт агрессии по отношению к Украине, что дает возможность Западу ввести против России более жесткие ограничения. Правда, решение об отключении РФ от системы может принять только Совет Европейского союза, так как компания, созданная в Бельгии, подчиняется европейским законам.

За свою историю такое решение принималось трижды: в марте 2012 года от международной системы отключили Иран в рамках европейских санкций. Спустя четыре года после заключения ядерного соглашения с "шестеркой" мировых государств и снятия с Тегерана международных санкций, банки Ирана вновь подключили к системе SWIFT.

Однако 5 ноября 2018 года Штаты восстановили санкционные ограничения против Ирана, в связи с чем банки страны вновь перестали иметь доступ к международной системе.

В 2017 году в связи с международными санкциями от SWIFT были отключены банки КНДР.

То, что реализация подобных планов создаст серьезный удар по экономике России, не сомневается никто. Экономические эксперты рассуждают лишь о том, насколько сильным он будет.

Как говорит председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, учитывая, что все главные операции в мире в банковской сфере проводятся именно через эту систему, то отключение станет катастрофой для РФ.

"Почти половина российской экономики завязана на продаже газа и нефтепродуктов, то после удара по банковскому сектору, это станет ударом и для энергетического сектора. В совокупности это может привести к финансово-экономическому коллапсу в России. Конечно, это повлечет за собой очень стремительную девальвацию российского рубля, а это означает практически финансовый крах", - заявил Новак в комментарии OBOZREVATEL.

С его мнением согласен и эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, который назвал секторальные санкции самыми опасными для любой экономики.

"Секторальные санкции являются наиболее разрушительными, которые могут реально повлиять на способность российской экономики к выживанию. Так вот отключение от SWIFT является секторальной санкцией. Если это произойдет, это станет очень существенным ударом", – говорит экономист.

В комментарии OBOZREVATEL Пендзин напомнил об отключении от международной банковской системы Ирана, и заявил, что это нанесло безумный удар по ее экономике.

Вместе с тем российский экономист Дмитрий Некрасов считает иначе, по его мнению, несмотря на значительный удар по экономике Ирана, из-за отключения системы SWIFT, это имело краткосрочный эффект. Также будет и в России, сказал он OBOZREVATEL.

"Где-то через полгода экономика к этой ситуации адаптируется и начнутся создаваться разные схемы – к примеру, бартерные расчеты через офшорные компании, как это было в Иране. Там это произвело к подорожанию всего приблизительно на 10-15%, что-то подобное может быть и в России", – говорит он.

И хотя российский экономист соглашается с тем, что отключение от международной банковской системы создаст массу проблем, по его мнению, это не уничтожит экономику России.

По словам Олега Пендзина, это действительно так, любая экономика рано или поздно оправится, но пока она будет приходить в себя, она будет лишена возможности осуществлять серьезное финансирование внутренних инвестиционных программ, в первую очередь – направленных на военные рельсы.

"То есть вся военная программа РФ будет мгновенно свернута в силу отсутствия денег для поддержки этого сектора", – заявил экономист.

Уже этот факт есть довольно положительным для Украины, и является аргументом в пользу введения такой ограничительной меры против РФ со стороны Запада.

Но Андрей Новак все же не согласен с мнением, что отключение от SWIFT серьезным образом не повлияет на российскую экономику.

"Речь идет не об одном шаге, не только об отключении от SWIFT... Учитывая то, что Россия уже сейчас находится под действием целого каскада санкций различного рода, и они еще будут наращиваться, особенно после событий у Керченского пролива, то такое комплексное экономическое давление на РФ будет иметь если не финальное, но очень сильное воздействие", – говорит Новак.

"Финальная точка - это эмбарго на покупку российских энергоносителей, это будет финальный удар по экономике России, а SWIFT – это предфинальный", – заявил он.