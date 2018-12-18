Лукашенко: Надо заключить договор с каждым ребенком – чтобы он потом заплатил 46 18.12.2018, 12:41

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Фото: ТАСС

Диктатор предложил собирать дань с юных спортсменов.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам развития летних видов спорта, передает БелТА.

«Я это говорю уже не первый год. Но не дай бог это не будет реализовано — мало не покажется ни председателям федераций, ни наблюдательным советам, ни исполкому НОК, ни другим», — заявил Лукашенко.

«Предупреждаю категорически: не дай бог уедет за рубеж хоть один способный спортсмен, сразу же пойдет по вертикали проверка, почему уехал. Мы никого держать не должны, но вы должны заключить с каждым ребенком (с родителями) договор. Они здесь вырастают чемпионами, а едут или от нашей «бязглуздіцы», или потому, что им там, как вы говорите, бабла отвалили. Так заплати — это в договоре должно быть прописано — заплати за свою подготовку и будь свободен. За эти деньги мы подготовим других», — сказал Лукашенко.