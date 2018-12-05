Лукашенко попался на лжи с продажей тракторов в США
- 5.12.2018, 17:45
Беларусь не продала ни одного трактора в США с 2012 года.
Лукашенко в последнем интервью на "Россия 24" похвастался успехами МТЗ: «В США с удовольствием покупают наши трактора!».
Журналист и блогер Виктор Малишевский решил проверить эту информацию. Как оказалось, Беларусь не продала ни одного трактора в США с 2012 года.
"США - премиальный рынок. Тракторы начали туда поставлять свои. С удовольствием покупают, потому что помнят наши МТЗ «пятидесятые». Представляете?" А.Г. Лукашенко в интервью каналу «Россия 24». С 2012 года Беларусь не продала в США ни одного (!) трактора.— Viktar Malishevsky (@malishevsky) 4 декабря 2018 г.