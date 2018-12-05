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Лукашенко попался на лжи с продажей тракторов в США

  • 5.12.2018, 17:45

Беларусь не продала ни одного трактора в США с 2012 года.

Лукашенко в последнем интервью на "Россия 24" похвастался успехами МТЗ: «В США с удовольствием покупают наши трактора!».

Журналист и блогер Виктор Малишевский решил проверить эту информацию. Как оказалось, Беларусь не продала ни одного трактора в США с 2012 года.


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