Лукашенко - Путину: Вроде воевали против Германии вместе... 46 6.12.2018, 14:45

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Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин

Диктатор выпрашивает у главы Кремля дешевый газ.

Лукашенко в Питере публично выпрашивал у Путина уменьшить цену на газ, пишет tut.by:

«Я говорю не с точки зрения стенания и рыдания, а потому что договорились, но не сделали. Наш Союз образовался на определенных свободах — передвижения рабочей силы, капитала, товаров и т.д. И самое главное, о чем мы договаривались по экономике, — что все субъекты хозяйствования и люди будут иметь равные условия. Нет равных условий — нет Союза», — заявил Лукашенко.

Лукашенко заявил, что тариф «Газпрома» на транспортировку природного газа для Беларуси составляет почти 3 доллара за 1 тыс. куб. м на 100 км, а внутренний тариф в России — порядка 1 доллара 1000 куб. м на сто км. А в структуре цены газа для Беларуси плата за транспортировку по территории России — более 70%.

При этом он напомнил, что есть план по выходу к 2025 году на единый рынок.

— Что касается сегодняшней ситуации, то сейчас важен не тариф, важна конечная цена газа. Обращаю внимание, что 129 долларов (за 1 тыс. куб. м газа) — цена сегодня у Беларуси, будет в следующем году 127 долларов. А в ФРГ — 250 долларов.

И это, безусловно, большое преимущество для союзников по ЕАЭС. Конечно, нужно стремиться к унификации, но для этого нужно время и другой уровень интеграции, — уверен Путин.

— Вы правы, Владимир Владимирович, но наш главный торговый партнер — не ФРГ, а Россия, — парировал Лукашенко, напомнив, что в белорусской технике 60−70% российских комплектующих. — Вы сказали про 2025 год, но важно, чтобы мы шли туда, а не останавливались. Неправильные у вас расчеты! Мы имеем худшие условия, чем Германия! Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Пока мы имеем худшие условия, чем Германия, туда еще 3000 км качать надо.

— Но уже сегодня наши партнеры имеют преимущества. Если бы была рыночная цена для Беларуси — было бы под 200 долларов, — заметил Путин.