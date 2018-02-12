Рыжая 8 Ирина Халип

12.02.2018, 9:50

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Ольга Николайчик

Без нее любая акция протеста теряет краски.

Если не видно среди участников рыжей кудрявой головы – вроде как и не все собрались. Если же в пикете, на митинге или шествии есть эта рыжая – все, больше никого не ждем, можно начинать. Собственно, она и сама по себе – уже акция протеста. Ну конечно, угадали с первого раза. Это Ольга Николайчик. Режиссер-документалист с запретом на профессию. Непременный участник всех протестных акций и главное действующее лицо многих из них.

Она стоит в пикете у смолевичской администрации, где должны продавать на торгах отнятую у Нины Багинской дачу. Она стоит с плакатом у российского посольства в поддержку сидящей в российской тюрьме Надежды Савченко. Она проводит пикет у концертного зала, куда едет с творческим вечером российский пропагандист Соловьев. Она варит борщ для благотворительной акции, чтобы собрать деньги для украинских бойцов. Она – всегда и везде. За прошедшие два года сумма штрафов, которые присудили Ольге Николайчик за участие в акциях, - около 20 тысяч рублей новыми. Десять тыщ баксов, если по-простому.

Вчера звоню Ольге. «Номер временно заблокирован». Ах да, ей же заблокировали мобильную связь по требованию судебных исполнителей. Но это было давно – никаких долгов перед этим чертовым режимом у Николайчик нет. Все штрафы уплачены, дом выставлен на продажу, исполнительные производства закрыты. А номер по-прежнему «временно заблокирован».

Перезваниваю на домашний. «Ну да, - говорит Николайчик, - долгов по штрафам нет, а разблокировать связь суды запрещают. Причем требования разосланы во все компании-операторы мобильной связи, хотя я всегда пользовалась только одной. А смысл мне идти в другую и покупать симку? Они, конечно, продадут. И тут же заблокируют по требованию суда. Друзья говорят: пойдем вместе, на мой паспорт купим симку, так они не смогут отключить тебе связь. Ага, говорю, а потом снова после какой-нибудь акции, как после 19 декабря, начнут по сигналам мобильников выявлять, кто был на площади, и на допросы таскать. Нет, никого подставлять не хочу».

Так и живет сейчас – без мобильного телефона. Как раньше. Ничего, жить можно – как-то же люди управлялись с двухкопеечными монетами и телефонами-автоматами, да вот только тогда автоматы стояли на каждом углу. У Николайчик тоже есть телефонная карточка для таксофона. Правда, толку от той карточки... «Представляешь, - хохочет Ольга, - арестовывают меня на улице, а я говорю: притормозите, пожалуйста, у таксофона, мне позвонить нужно!»

На днях Николайчик шла в офис «Вясны». Она – гипотоник, и резко упало давление, стало плохо посреди улицы. А «Скорую» вызвать не может – мобильная связь в родной стране для нее заблокирована. К счастью, шла мимо подстанции «Скорой помощи». И дошла кое-как, попросила помочь. Помогли. В журнал записали. Пошла дальше.

Все идет и идет, не останавливаясь. В Украину поехала, чтобы работать и зарабатывать. А заодно – волонтерствовать. По ночам рыжая Ольга дежурит на киевском вокзале. Там волонтерам отвели пространство, где они могут накормить и напоить горячим чаем бойцов АТО, едущих домой (по ранению или в отпуск) с пересадкой в Киеве. Там каждый, кто едет с войны, может поесть и согреться. Кто-нибудь еще удивляется, что именно там со стаканами горячего чая по ночам дежурит Николайчик? А на все акции, объявленные и необъявленные, опасные и не очень, национальные и локальные, она приезжает в Минск. Вижу в Интернете информацию о старте акции «Сэлфі незалежнасці» к столетию БНР и первые фотографии. Машинально ищу глазами рыжую кучерявую голову. Вот она, на первом же снимке. Кто бы сомневался?..

Некоторые друзья Ольги беспокоятся: а вдруг, когда дом продаст, уедет насовсем? Объясняет всем терпеливо: «Дом продаю, чтобы не вламывались больше в любое время суток. Некуда будет. И мамин сервиз не стырят. А в Украину я езжу зарабатывать, кино снимать. Чего всполошились? Считайте, тут у меня тюрьма, а там – дача».

Тут у нее тюрьма. И всякий раз Ольга Николайчик возвращается в тюрьму добровольно. Потому что на любой акции протеста обязательно должны сиять под солнцем рыжие кудряшки. Иначе кворума не будет.

Ирина Халип, специально для Сharter97.org