Николай Статкевич: Если у Лукашенко нет денег, пусть продает свои дворцы 14 12.02.2018, 14:14

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Николай Статкевич

В строительстве вредных производств по всей стране виновен диктатор.

Последние месяцы в Светлогорске и окрестных деревнях стоит плохой запах от нового завода беленой целлюлозы, построенного китайской корпорацией. Люди жалуются на ухудшение состояния здоровья, удушье, тошноту и рвоту. Руководство завода и города уверяют граждан, что газы не вредны для здоровья, сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса.

Лидер БНК Николай Статкевич на митинге в Светлогорске 11 февраля заявил о том, что в строительстве вредных производств по всей стране виновен Лукашенко и призвал власти искать другие пути пополнения бюджета:

— Вредные выбросы от работы завода в Светлогорске — это не только проблема города, а проблема для всей страны, а также для соседней Украины. Гомельщина — один из моих любимых регионов Беларуси. Здесь самые большие реки и самые красивые леса. Чернобыль уже отнял возможность пользоваться этим. Но теперь нам навязывают здесь еще много маленьких Чернобылей. Китай начал переносить в Беларусь свои вредные производства и отравляет ваш город, Березину, Днепр, Киев. И это только начало. Это нужно остановить. Нам хватило Чернобыля. Если у Лукашенко нет денег, пусть продает свои дворцы и заглянет в свои счета.

Напомним, около 100 человек пришли 11 февраля на встречу с лидерами Белорусского Национального Конгресса в Светлогорске. Главной темой были экологические проблемы в городе.

Жителям Светлогорска также раздавали листовки с приглашением на празднование столетия Белорусской Народной республики 25 марта в Минске и с информацией о способах обхода блокировки сайта «Хартия-97». Многие участники встречи подчеркивали, что это особенно актуально сейчас и благодарили журналистов за освещение местных проблем.