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ОИ-2018: Российский керлингист попался на мельдонии

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  • 18.02.2018, 16:33
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Александр Крушельницкий
Фото: getty images

К бронзовому призеру Олимпиады Крушельницкому едут допинг-офицеры.

Один из допинг-тестов российского керлингиста Александра Крушельницкого дал положительный результат на мельдоний, сообщает «Спорт-Экспресс».

В данный момент к Крушельницкому едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства. Санкции за это нарушение на данный момент – не решенный вопрос.

На Играх в Пхенчхане Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на эту информацию следующим образом:

- Молния! Коллеги сообщают, в допинг-пробе Крушельницкого нашли мельдоний? Это фейк? Это правда? Если это так – нам п...ц! Ждем новостей! – написал Губерниев.


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