Смелая акция в поддержку заблокированного сайта прошла в центре Минска.

Активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» вывесили большую растяжку «Свободу Хартии-97!» на проспекте Независимости, у входа в Парк Челюскинцев днем 13 марта.

Чтобы привлечь внимание прохожих и водителей автомобилей активисты зажгли файеры.

«У нас же существует Конституция. Вот скоро даже будет так называемый День Конституции 15 марта. И Конституция среди прочего гарантирует нам право на распространение и получение информации», - заявил в интервью телеканалу «Белсат» координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.