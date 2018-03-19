Авто без техосмотра все-таки будут искать с помощью фотоловушек 1 19.03.2018, 8:29

Камеры фотофиксации в Беларуси планируют перевести в непрерывный режим работы.

Камеры фотофиксации в Беларуси планируют перевести в непрерывный режим работы. Это позволит контролировать уплату страховых взносов и своевременное прохождение гостехосмотра, сообщает БелТА со ссылкой на программу «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

Белорусские «парламентарии» разработали проект указа, одна из задач которого - выявлять с помощью спидкамов автомобили без техосмотра. Сейчас фотофиксаторы работают в так называемом событийном режиме: срабатывают на превышение скоростного режима. Но, по словам специалистов, после необходимых настроек камеры станут работать в непрерывном режиме и смогут снимать все, в том числе автомобили, не прошедшие техосмотр.

В настоящее время идет работа по предоставлению УП «Белтехосмотр» необходимой базы данных предприятию СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».

Планируется, что именно эта организация будет контролировать данный процесс. Поэтому уведомления о штрафе за отсутствие техосмотра нарушители будут получать, как и за превышение скорости, по почте. Так называемое письмо счастья будет приходить исключительно хозяину автомобиля, штраф будет фиксированным - две базовые величины (одна БВ сейчас составляет Br24,5).

Протокол об административном правонарушении составляться не будет. Проект указа предусматривает также разделение уплаты госпошлины на несколько частей. Скорее всего, транспортный налог будет отвязан от техосмотра.

По словам председателя постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи «палаты представителей» Андрея Рыбака, который принимал непосредственное участие в разработке документа, после модернизации система фотофиксации пригодится и в других сферах.

«Незначительно модернизировав эту систему, переведя ее из событийного режима, в частности, когда она работает на факт нарушения скоростного режима, в непрерывный, мы дальше сможем ее использовать для многих целей. В том числе - контроль за уплатой взносов по добровольному страхованию, дорожной обстановкой. Это незначительное усовершенствование не требует больших денежных средств, а те дивиденды, которые мы можем получить в безопасности и вопросе контроля, могут быть очень значительными», - считает депутат.

В программе обратили внимание, что пока это проект указа. «Никто с завтрашнего дня на камеру не станет ловить нарушителей за непройденный техосмотр. Когда будет принят указ и останется ли он в том виде, в котором мы его преподнесли, - пока вопрос открытый. Но так или иначе, новшества направлены на совершенствование системы. Чтобы и поддельными сертификатами люди не баловались, и техосмотр вовремя проходили. Ведь в первую очередь эта процедура - гарант нашей безопасности», - резюмировали в «Главном эфире».