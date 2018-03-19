Водитель из Лиды: Я ни рубля не заработал на таких поездках

Водитель из Лиды: Я ни рубля не заработал на таких поездках4
- 19.03.2018, 13:37
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Белорусы возмущены решением налоговой штрафовать за поиск попутчиков в соцсетях.
Еще не утих резонанс от ситуации с переводом маршруток на новые правила работы, а налоговая уже принялась за другие категории водителей.
Внимание контролеров привлекли те, кто ищет попутчиков в социальных сетях, а плату за поездку предлагают разделить на всех.
В «Принеманские вести» позвонил житель Лиды и рассказал, что по делам в столицу ездит еженедельно и иногда брал спутников.
«В группе «Вконтакте» раньше часто бросал клич: «Кто на Минск? Заберу такого-то числа в такое время». Люди писали мне - я подвозил. Деньги в карман себе никогда не клал. Обычно делали так: ехали со спутниками на заправку и заливали топливо. Я ни рубля не заработал на таких поездках. А тут на днях узнал от приятеля, что его за такие же дела в Лидскую налоговую уже вызвали. Он, сам того не зная, взял подсадных уток - его вычислили по номеру телефона. А за что штрафовать? Я так и не понял. Бизнес - это когда доход есть. А здесь что?» - возмущается лидчанин.
В налоговой инспекции по Лидском районе ответили конкретно - это незаконно. Такой подвоз спутников, если водитель и пассажиры, сидящие в авто, оплачивают вместе топливо, считается предпринимательской деятельностью (со стороны водителя).