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В Бресте задержали блогеров Петрухина и Кабанова

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  • 24.03.2018, 12:31
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Александр Кабанов и Сергей Петрухин
ФОто: belsat.eu

Задержания накануне Дня Воли продолжаются.

Брестский блогер Сергей Петрухин, телефон которого был недоступен с 23 марта, отыскался сегодня в изоляторе временного содержания Ленинского РУВД Бреста. Об этом нак своей странице в фейсбуке сообщил Александр Кабанов.

В понедельник состоится суд над Петрухиным, однако в чем обвиняют активиста - пока правозащитникам неизвестно, пишет ПЦ «Вясна».

В 11-30 сотрудники милиции задержали также блогера Александра Кабанова. Ему сообщили, что задержание связано с административным делом за участие в несанкционированном массовом мероприятии в Бресте 18 марта.

В момент задержания Кабанов вел стрим-трансляцию.


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