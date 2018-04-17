Юрий Хащеватский: Пора уже, ребята, устраивать восстание Спартака 3 17.04.2018, 8:38

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ЮРИЙ ХАЩЕВАТСКИЙ

ФОТО: CHARTER97.ORG

Единственное полезное ископаемое для власти - это белорусские граждане.

Мягко стелют, да жестко спать: представители власти в последние дни любят подчеркивать, что декрет №1 называется «О содействии занятости», и стараются избегать негативных коннотаций при его упоминании. При этом недавно было подсчитано, что по новому декрету «тунеядцам» придется платить в 2,5 больше, чем по декрету №3.

Ситуацию с обновленным декретом о «тунеядцах» сайту Charter97.org прокомментировал известный белорусский кинорежиссер Юрий Хащеватский:

- Лицемерие – это самый главный инструмент наших властей. Ситуация банальна: им очень нужны деньги, которых остро не хватает на «Майбахи», «Порше Кайены», зарубежные поездки, особняки в Дроздах.

А откуда взять эти деньги? Была бы нефть в Беларуси – они бы просто продавали ее на запад и «дербанили» доходы. Конечно, основная часть доставалась бы семье Лукашенко, но что-то бы перепадало и Щеткиной, которая считает, что (студент и молодой специалист могут жить) на 20 долларов в месяц, и Мясниковичу, который «не может» заплатить коммунальные платежи за воду.

Но нефти нет. И единственное «полезное ископаемое» для нашей власти – это белорусские граждане. Вот из него и «тянут» на «Майбахи» и недвижимость в Дроздах. Идя навстречу «пожеланиям трудящихся», из этих же трудящихся вытягивают все больше и больше денег.

Уже 25 лет мы объясняем белорусскому обществу, что все мы попали в руки «романтиков с большой дороги». Хотя какие они романтики? Они – колхозники с большой дороги! И со своей «природной хваткой» тянут из народа и страны все, что только получается.

Хуже всего то, что еще не все люди это понимают. Особенно этого не понимают те ушибленные на всю голову «пацаны», которые избивают людей на площадях. Последний их такой «подвиг» был 25 марта, когда они «отпраздновали» вместе с белорусским народом 100-летие БНР на площади Якуба Коласа.

Когда ничтожные люди получают власть, результаты их правления тоже будут ничтожны. Поэтому лицемерие, вранье и издевательство над гражданами будут продолжаться в нашем обществе до тех пор, пока люди не проснуться и не прищемят им все, что можно прищемить.

Выход здесь один: с этой властью надо бороться. Поймите, они же из колхоза. Они – феодалы, которые видят отношения в обществе только по принципу: либо я твой хозяин, либо я твой раб. Они сами не могут иначе, чем быть рабами. А случайно став хозяевами, рабами пытаются сделать всех остальных. Пора уже, ребята, устраивать восстание Спартака.

- В 2017 году декрет №3 из-за массовых протестов не удалось реализовать. Какая судьба, по вашему мнению, ждет декрет №1?

- Власти давно уже поняли одну интересную вещь. Помните, как они подняли цены на бензин процентов на 30, а то и на 40? И как начались выступления автомобилистов и акции «Стоп-бензин». После этого власти «откатились» назад. А потом начали повышать цены на одну копейку – по чуть-чуть. И в итоге повысили значительно больше, чем тогда пробовали сразу, «с наскока».

С декретом против «тунеядцев» они хотят сделать так же, как с ценами на бензин. К сожалению, наша реакция на какие-то мелкие изменения не такая острая. И так, по чуть-чуть, они забирают наши деньги, наши возможности и наше будущее. Если раньше они просто были грабителями с большой дороги, то теперь они – мелкие карманные воры.

Будет ли белорусское общество реагировать на «незаметные» карманные кражи? Надеюсь, что да. Конечно, в авангарде будут наиболее достойные, наиболее смелые из нас – те, которым чувство собственного достоинства не позволяет жить в рабстве.

Но, увы, еще много остается в Беларуси людей, которые, как в том анекдоте, сидят на гвозде и думают, что так и надо. Сидение на гвозде у некоторых перерастает в национальный характер.

- Что бы вы хотели сказать тем «белорусским йогинам», которые привыкли восседать на гвоздях?

- Я бы им сказал: ребята, кроме гвоздей, есть другие способы нормально и комфортно устроиться на стуле. И не испытывать на своем организме всех тех дикостей, которые нам предлагает власть.

Есть возможность другой жизни. И вы это видите, когда едете к нашим соседям, в Польшу или Литву. Вспомните, как поляки приезжали к нам в конце 80-х. У них тогда ничего не было, они были практически нищими! Посмотрите, как сейчас живет и развивается Польша. Вспомните, как Лукашенко пугал вас «шоковой терапией» и Бальцеровичем. С какой ненавистью говорилось у нас, начиная с 1994-го, о реформах. Вспомните это – и посмотрите, как живут теперь в Польше. И сравните это с тем, что происходит в Беларуси. Сравните их минимальные зарплаты с вашими самыми высокими.

И при этом имейте в виду: в это дерьмо вы залезли сами, не захотев в свое время слушать умных и профессиональных людей. Послушав вместо них обманщиков и популистов – тех, кто в результате вас и ограбил. Не ищите виноватых: виноваты мы сами. Я говорю «мы», так как не отделяю себя от белорусского общества. Виновны мы – и ошибку эту исправлять нам.