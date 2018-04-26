Власти решили, за что будут платить «тунеядцы» 1 26.04.2018, 13:49

(обновляется) Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Правительство определило, какие услуги незанятые в экономике белорусы будут оплачивать по экономически обоснованным тарифам. Это прописано в постановлении Совмина № 314 от 24 апреля 2018 года.

В список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивают по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг, следующие коммунальные услуги:

горячее водоснабжение;

газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов;

теплоснабжение.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, 25 января Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения.

Позже правительство определило, кто будет подпадать под действие обновленного документа по «тунеядству» — декрета № 1. При этом не был не утвержден окончательный перечень услуг, которые попавшие под действие декрета № 1 должны будут оплачивать по полным тарифам.

Ранее Лукашенко на встрече с пропагандистами из государственных СМИ страны 10 апреля заявил, что основная суть декрета № 1 в том, чтобы люди работали и оплачивали предоставленные государством услуги, в том числе здравоохранения, ЖКХ.