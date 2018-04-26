Активистки «Движения матерей 328» объявили бессрочную голодовку

Активистки «Движения матерей 328» объявили бессрочную голодовку3
- 26.04.2018, 17:28
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Матери осужденных по статье 328 добиваются смягчения законодательства.
Активистки инициативы «Движение матерей 328» объявили бессрочную голодовку: они требуют смягчить наказание для несовершеннолетних, которых осудили за распространение наркотиков, пишет citydog.by.
Матери просят, чтобы суды пересмотрели несправедливые приговоры по отношению к несовершеннолетним:
– Люди, вдумайтесь, разве может 14-летний организовать и поставить на поток наркобизнес? Он жертва. Подумайте о том, что чужих детей не бывает, – говорит активистка движения Татьяна Коневская.
«Движение матерей 328» не согласно с тем, что несовершеннолетних приговаривают к тем же срокам, что и взрослых. По мнению участниц акции, сроки лишения свободы за хранение и распространение наркотиков для подростков слишком большие. Активистки считают, что следствие и милиция применяли незаконные методы и провокации.
Голодовка начнется завтра, но ее место пока не сообщается. Известно, что голодать будут около 20 человек из Бобруйска, Гомеля, Жлобина, Марьиной Горки и Минска. Участницы голодовки требуют встречи с Лукашенко.
–Мы не верим ни одному вашему чиновнику. Свидетельство этому – килограммы отписок, которые мы получаем от разных органов власти на свои обращения. Остановить это можете только вы… – обратилась к президенту Татьяна Коневская.
По информации активистки, сегодня в тюрьмах по статьям о наркотиках отбывают наказание около 16 000 человек.