Активистки «Движения матерей 328» объявили бессрочную голодовку 3 26.04.2018, 17:28

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Матери осужденных по статье 328 добиваются смягчения законодательства.

Активистки инициативы «Движение матерей 328» объявили бессрочную голодовку: они требуют смягчить наказание для несовершеннолетних, которых осудили за распространение наркотиков, пишет citydog.by.

Матери просят, чтобы суды пересмотрели несправедливые приговоры по отношению к несовершеннолетним:

– Люди, вдумайтесь, разве может 14-летний организовать и поставить на поток наркобизнес? Он жертва. Подумайте о том, что чужих детей не бывает, – говорит активистка движения Татьяна Коневская.

«Движение матерей 328» не согласно с тем, что несовершеннолетних приговаривают к тем же срокам, что и взрослых. По мнению участниц акции, сроки лишения свободы за хранение и распространение наркотиков для подростков слишком большие. Активистки считают, что следствие и милиция применяли незаконные методы и провокации.

Голодовка начнется завтра, но ее место пока не сообщается. Известно, что голодать будут около 20 человек из Бобруйска, Гомеля, Жлобина, Марьиной Горки и Минска. Участницы голодовки требуют встречи с Лукашенко.

–Мы не верим ни одному вашему чиновнику. Свидетельство этому – килограммы отписок, которые мы получаем от разных органов власти на свои обращения. Остановить это можете только вы… – обратилась к президенту Татьяна Коневская.

По информации активистки, сегодня в тюрьмах по статьям о наркотиках отбывают наказание около 16 000 человек.