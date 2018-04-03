В Минске грузчика зажало лифтом 3 3.04.2018, 11:25

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Рабочий погиб.

2 апреля в подвале столичного гастронома был найден погибший грузчик. Его зажало между кабиной лифта и посадочной площадкой. Об этом сообщили tut.by в Госпромнадзоре.

Инцидент произошел в магазине, расположенном по улице Воронянского в Минске. Мужчина оказался зажат между неподвижной кабиной и порогом посадочной площадки второго этажа.

Спасатели помогли достать погибшего, на место также выбывали работники городского управления Госпромнадзора.

До выяснения технических причин несчастного случая лифт пока не используют. По данным журналистов, погибшему было 40 лет.