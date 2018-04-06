Новый декрет о «тунеядцах» коснется 1 миллиона белорусов? 7 6.04.2018, 22:59

1,809

Маленькие города на 90% без рабочих мест.

Базу данных «тунеядцев» создадут до 1 декабря. Об этом 6 апреля сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, передает Белсат.

«Цель декрета [декрета № 1. – Прим.] – не пополнение бюджета, а содействие занятости населения в трудоустройстве. Дойти до каждого человека, предложить услуги по трудоустройству или получению образования. Воспользуется помощью государства человек – это его право, но государство сделает шаг для оказания помощи в трудоустройстве», – заявил Андрей Лобович.

По словам правозащитника Олега Волчека, расходов на реализацию декрета будет больше, чем пользы для бюджета.

«Декрет № 1 может коснуться около миллиона белорусов. За полтора года после декрета № 3 рабочих мест не прибавилось. Маленькие города на 90% без рабочих мест», – говорит Волчек.

«Посмотрите, сколько людей вышло на протесты в регионах весной 2017 года. Опять кто-то кого-то провоцирует?», – задается вопросом Волчек.