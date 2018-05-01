Активистка «Матерей 328»: Присоединилась к голодовке, чтобы остановить беспредел в стране 11 1.05.2018, 10:35

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В Калинковичах продолжается голодовка «Матерей 328».

Пять дней шесть женщин из Калинковичей, Мозыря, Жлобина, Гомеля и Могилева голодают в квартире, сообщает гомельская «Весна». Они добиваются личной встречи с Лукашенко, пересмотра уголовных дел своих родственников и изменений в антинаркотическом законодательстве.

В первый же день голодовки председатель калинковичского райисполкома Сергей Гвоздь и председатель «совета депутатов» Виктор Замостик озвучили голодающими, что их готовы принять в администрации правителя. Женщины согласились на встречу, но не прекратили голодовку. Они сильно ослабели, испытывают проблемы с давлением, сахаром в крови, многие жалуются на судороги в мышцах. Почти ежедневно к голодающим приезжает скорая помощь, меряет давление.

30 апреля к голодающим добавилась еще одна женщина Мария Леоненко из Жлобина. Ее сын был осужден на 10 лет заключения по ст. 328 УК РБ.

"Доказательств виновности сына никаких нет, однако - 10 лет колонии, - говорит Мария. - Поэтому, чтобы остановить этот беспредел в стране, я присоединилась к голодовке. 3 года нам власти только обещали, но ничего не делали. Это наш крик души, это последняя надежда чтобы спасти молодежь".

Ежедневно к протестующим приходят и другие активисты движения «Матери 328», чтобы выразить солидарность и оказать помощь.

"Много я слышал здесь историй как, кто и за что попали по ст. 328 в колонии, - говорит Сергей Якушкин из Мозыря, - но когда мой сын получил 9 лет за продажу "аскофена" и "цитрамона" - это ужасно и страшно. Ни на минуту нас с женой не оставляют грустные мысли. Я не могу голодать, потому что один в семье работаю, но я полностью солидарен с женщинами, часто бываю у них, помогаю и как могу поддерживаю ".

На 2 мая назначен встреча голодающих с чиновниками в администрации Лукашенко.

"Я не чувствую никакой благодарности за то, что высокие чиновники, наконец, нас заметили и согласились встретиться, - говорит Татьяна Каневская из Гомеля. - Жаль, что добиться встречи с Лукашенко и другими чиновниками нам пришлось такой ценой. Мы попробовали все способы, но были вынуждены идти на крайнюю меру, жертвовать своим здоровьем".