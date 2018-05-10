Лукашенко поздравил Медведева с должностью премьера, а Пашиняна нет 16 10.05.2018, 19:28

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Лидер протестов в Армении стал премьером своей страны одновременно с назначением в РФ Медведева.

Александр Лукашенко поздравил Дмитрия Медведева с назначением на должность председателя правительства России, пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу диктатора.

Лидера протестов в Армении Никола Пашиняна, который стал премьер-министром страны одновременно с Медведевым, Лукашенко до сих пор не поздравил, отмечает «Радыё Свабода».

Национальное собрание Армении 8 мая выбрало Пашиняна фактическим руководителем страны. Лукашенко также проигнорировал Пашиняна, поздравляя 9 мая руководителей постсоветских стран с Днем Победы.

Кандидатуру Медведева на пост премьер-министра Владимир Путин предложил Государственной думе 7 мая, на следующий день был подписан приказ о назначении.

Во время обращения к «палате представителей и народу 24 апреля Лукашенко неоднократно упоминал протесты в Армении.

«По одному нас перебьют», - комментировал Лукашенко отставку бывшего премьера Сержа Саргсьяна.