Лукашенко поздравил Медведева с должностью премьера, а Пашиняна нет

Лукашенко поздравил Медведева с должностью премьера, а Пашиняна нет16
- 10.05.2018, 19:28
- 2,695
Лидер протестов в Армении стал премьером своей страны одновременно с назначением в РФ Медведева.
Александр Лукашенко поздравил Дмитрия Медведева с назначением на должность председателя правительства России, пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу диктатора.
Лидера протестов в Армении Никола Пашиняна, который стал премьер-министром страны одновременно с Медведевым, Лукашенко до сих пор не поздравил, отмечает «Радыё Свабода».
Национальное собрание Армении 8 мая выбрало Пашиняна фактическим руководителем страны. Лукашенко также проигнорировал Пашиняна, поздравляя 9 мая руководителей постсоветских стран с Днем Победы.
Кандидатуру Медведева на пост премьер-министра Владимир Путин предложил Государственной думе 7 мая, на следующий день был подписан приказ о назначении.
Во время обращения к «палате представителей и народу 24 апреля Лукашенко неоднократно упоминал протесты в Армении.
«По одному нас перебьют», - комментировал Лукашенко отставку бывшего премьера Сержа Саргсьяна.