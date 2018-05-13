«Такого позора великий комбинатор не испытывал никогда» 51 13.05.2018, 9:47

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Провал белорусской сборной на ЧМ по хоккею стал личным поражением Лукашенко.

Белорусская сборная потерпела пятое поражение подряд от австрийцев и впервые за 15 лет вылетела из элитного дивизиона.

Реакция белорусов не заставила себя ждать. Предлагаем избранные комментарии читателей Charter97.org:

«Уже 4:0!!! Спасибо, ребята. Лукашенко, уходи!!!!!!!!!!!!»

«МОЛОДЦЫ!!! ВОТ ЭТО БАЙКОТ ВСЕЙ СИСТЕМЕ!»

«До чего же нужно довести страну, чтобы она видела в лице своей команды пересидента и так радовалась его поражению. Уйди уже, по-хорошему».

«Страна, экономика, армия, спорт… Все погрязло в коррупции. И всему этому вина - «главный какиист» и шайба страны, который за что ни возьмётся результат один - большая Ж. Ничего не изменится, пока не поменяем его. Даже комментаторы хоккейные сказали, что ждут перемен. Перемен! Мы ждём перемен!»

«Такого позора великий комбинатор не испытывал никогда» (c).

«Надо было 5 лучших какеистов страны - 4 лукашенок и Захарова выпустить на лед. За 2 миллиарда долларов, которые они отобрали у детей и пенсионеров для своего хобби пусть бы

«АГЛы, это конец, слышишь, как весь народ смеётся не над командой, а над тобой. Все, и твои прихвостни и инакомыслящие все до единого, в хоккейном фиаско видят только твою вину. Завтра рухнет телевизионная экономика. Уходи, шут, пока не вынесли».

«Раздавили все-таки эти ребята гадину морально, эстетически и политически».

«На тут.бай модераторы от страха не принимают невинные комментарии. Интересно, они сегодня в памперсах? А комментатор Новицкий мог бы стать героем, если бы озвучил причину поражения команды».

«Надо было 5 лучших какеистов страны - 4 лукашенок и Захарова выпустить на лед. За 2 миллиарда долларов, которые они отобрали у детей и пенсионеров для своего хобби. Пусть бы они этот лед зубами грызли!»

«Lukashenko - game over. Пора ему повесить коньки на гвоздь! И не только!»

«Какой-то праздник. Спасибо хоккеистам Австрии за хорошее настроение и радостные выходные!»

«Достал всех уже плешивый, хоккеистов в том числе. Ребята откровенно саботируют ЧМ и правильно делают. Уходи, плешивый, сам, пока вся страна не перешла на саботаж твоей диктатуры. Достал ты уже всех по самое немогу».

«Поздравляю всех белорусов с праздником: для «памяркоуных» стало еще очевиднее, кто нами руководит! Бездарность во всех смыслах!»

«Мы против Луки и его системы болеем, а не против своих. Поменяется система, выиграют еще, успеется».

«Как надо довести своих граждан РБ, чтобы столько людей болело на чемпионате мира за своих соперников. Такого в истории страны еще никогда не было!»

«После матча, жду «Лебединое озеро» по всем каналам!»

«Догадываетесь, кто будет танцевать партию побитого лебедя?»

«ОАЦ срочно заблокируйте Луке телек, а то инфаркт схватит деда, и хана вашей ненужной службе».

«Это заговор (Льюис и К). Так бездарно играть можно только назло. Молодцы. Запрети теперь плохо играть - издай указ....»

«Тренера меняли, вратаря меняли, игроков меняли... Кого же надо поменять? Откуда гниёт рыба?»

«Правильно. Менять нужно главную клюшку страны!»

«Поеду в аэропорт встречать пацанов с цветами и песнями. Так опустить председателя нужно постараться! Герои».

«Наше место в элитном дивизионе займёт Великобритания и Италия. Италия, Карл! Бездарь развалил всё, до чего дотянулись его ручонки. Первые годы держались ещё на советской хоккейной базе. Пока не влез узурпатор со своими поучениями. Спорт идёт следом за экономикой. Точнее лукаспорт за луканомикой».

«Знаю, что в принципе-то это ненормально, а радуюсь! Вот как перевернул нашу жизнь самозванец.

Да и лишняя капля на чашу против него тоже не помешает. Интересно - сколько еще будем терпеть и что станет спусковым крючком к переменам?!»

«Лукашенко, все, завтра ты должен сделать заявление о своем уходе. С утра по всем каналам должен идти балет «Лебединое озеро», а в средине дня весь Минск выйдет на улицу, чтобы отпраздновать окончание твоего деспотического правления».